Президент пригласил эмира Кувейта посетить Казахстан

На полях Всемирного климатического саммита COP29 Касым-Жомарт Токаев провел встречу с наследным принцем Кувейта шейхом Сабахом Халедом аль-Хамадом ас-Сабахом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Глава государства отметил, что Кувейт является важным партнером Казахстана в арабском мире. Президент подчеркнул устойчивое развитие двустороннего политического диалога и экономического взаимодействия, подтвердив приверженность Казахстана укреплению всестороннего сотрудничества с Кувейтом.

Он также выразил уверенность в том, что Кувейт имеет потенциал стать одним из крупных инвесторов казахстанской экономики, приведя в пример успешную деятельность кувейтских компаний. Собеседники договорились активизировать торгово-экономические связи с акцентом на реализацию совместных инвестиционных проектов. Отдельное внимание было уделено взаимодействию в рамках многосторонних структур, в том числе в формате Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива.

В завершение беседы президент Касым-Жомарт Токаев передал приглашение эмиру Кувейта шейху Мишаалю аль-Ахмаду аль-Джаберу ас-Сабаху посетить Казахстан с визитом.