Общество
Эмиратские авиакомпании начнут выполнять полеты по направлению Дубай – Актау
Эмиратские авиакомпании планирует начать выполнение регулярных полетов по направлению Дубай – Актау, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.   

Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан проводится работа по привлечению новых авиакомпаний в Казахстан в рамках реализации введенного режима "открытого неба".

Так, 13-14 ноября 2019 года были проведены переговоры авиационных властей Республики Казахстан и Объединенных Арабских Эмиратов. В переговорах также приняли участие представители авиакомпаний "Fly Dubai", "Emirates Airlines", "Etihad Airways", "Air Astana", "SCAT", а также аэропортов гг. Караганды и Алматы.

В результате была закреплена правовая база, согласно которой назначенным перевозчикам двух стран предоставлены права выполнять полеты с пятой степенью "свободы воздуха" в рамках внедренного режима "открытое небо" в Казахстане. Согласно достигнутым договоренностям, назначенные перевозчики ОАЭ имеют право выполнять регулярные воздушные перевозки с правом пятой степени свободы воздуха из казахстанских городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актау, Караганды, Усть-Каменогорск, Павлодар, Кокшетау, Тараз, Петропавловск, Семей.

"Согласно имеющейся информации, эмиратские авиакомпании планирует начать выполнение регулярных полетов по направлению Дубай – Актау. Также, у авиакомпании "Emirates Airlines" имеются планы по открытию прямых регулярных рейсов между двумя странами после 2021 года после получения новых воздушных судов А330 и А350", – говорится в сообщении.

Напомним, во исполнение поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева с 1 ноября 2019 года введен режим "открытого неба" в аэропортах городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актау, Караганды, Усть-Каменогорск, Павлодар, Кокшетау, Тараз, Петропавловск, Семей, предусматривающий снятие ограничений по количеству рейсов и предоставление иностранным авиакомпаниям пятой степени "свободы воздуха". Срок действия режима "открытое небо" 3 года с возможностью дальнейшего продления.

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