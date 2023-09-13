Объявлены новшества ЕНТ-2024: увеличатся ли шансы на поступление в вуз

Фото: пресс-служба МНВО РК

Глава Миннауки Саясат Нурбек в своем Telegram-канале поделился новшествами ЕНТ-2024, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Новые правила поступления были разработаны для повышения доступности высшего образования.

Глава МНВО отметил переход на стандартизированный формат с использованием психометрических подходов к формированию и анализу результатов. По его словам, эти изменения отвечают концепции развития высшего образования и науки в РК на 2023-2029 годы.

Так, на ЕНТ-2024 изменится количество тестовых заданий, будет добавлен новый тип заданий в профильных предметах и сократится время тестирования.

«Количество предметов на ЕНТ остается прежним – 3 обязательных и 2 на выбор. Однако количество заданий по обязательным предметам «Грамотность чтения» и «Математическая грамотность» сократится на 5 вопросов. Увеличится количество вопросов по профильным предметам до 40. В профильных предметах будет добавлено 5 заданий на соответствие выбора из списка. Эти изменения являются логическим продолжением работ в направлении повышения качества тестовых заданий и их соответствия мировым стандартам оценки навыков функциональной грамотности и критического мышления», – сообщил министр.

Таким образом, количество заданий на ЕНТ-2024 остается без изменений – 120. В том числе 20 заданий по «Истории Казахстана», 10 заданий по «Грамотности чтения», 10 заданий по «Математической грамотности» и по 40 заданий по двум профильным предметам. Максимальное количество баллов также остается неизменным – 140.

Благодаря вышеуказанным изменениям время тестирования сократится. Теперь на сдачу ЕНТ учащимся будет выделено 3 часа 30 минут (210 минут). Ранее было предоставлено 4 часа (240 минут). При этом для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут.

Еще одним новшеством ЕНТ-2024 станет обязательная сдача предмета «Математическая грамотность» для абитуриентов, которые выбрали творческие направления, наряду с предметами «История Казахстана» и «Грамотность чтения».

«Хотелось бы подчеркнуть, что тестовые задания по «Математической грамотности» направлены на проверку способности применения полученных знаний, умений и навыков по математической логике в жизненных ситуациях, поэтому данный предмет является обязательным для всех тестируемых.

Есть изменения и по комбинациям профильных предметов. С учетом мнений и предложений школьников, родителей и педагогической общественности поступающие на группы образовательных программ «B059 – Коммуникации и коммуникационные технологии», «B055 – Математика и статистика», «B063 – Электротехника и автоматизация» будут сдавать комбинацию «Математика-Информатика», – пояснил глава ведомства.

Он напомнил, что в прошлом году министерство науки и высшего образования официально закрепило возможность сдать основное ЕНТ 2 раза и принять участие в конкурсе для присуждения грантов с лучшим результатом.

Если учесть еще 3 возможности сдать ЕНТ для поступления на платной основе, то абитуриенты 2024 года смогут пройти тестирование 5 раз, заключил Саясат Нурбек.