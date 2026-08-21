Казахстан формирует региональный центр образования и талантов – Саясат Нурбек

Образование
Дана Аменова
корреспондент

Укрепляются и международные позиции отечественной высшей школы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстан постепенно переходит от преимущественного экспорта студентов к формированию собственного международного образовательного центра. Об этом заявил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, выступая на National Think Tank Forum «Проекция будущего: от осмысления результатов к новой повестке» в Астане, сообщает Kazpravda.kz  

По словам министра, за короткий период в Казахстане начали работу 33 филиала ведущих зарубежных университетов. Сегодня в казахстанских вузах обучаются более 37 тыс. иностранных студентов из 92 стран.

Новая модель позволяет переносить международные стандарты образования и исследований непосредственно в Казахстан, расширять доступ молодежи к зарубежным образовательным программам внутри страны и одновременно привлекать иностранных студентов, преподавателей и исследователей.

Укрепляются и международные позиции отечественной высшей школы. В QS World University Rankings 2026 вошли 18 казахстанских вузов, а Назарбаев Университет вошел в группу 401-500 лучших университетов мира по версии Times Higher Education.

«Мы постепенно меняем традиционную логику утечки умов на приток и циркуляцию талантов. Казахстан формирует собственную образовательную и исследовательскую экосистему, способную привлекать студентов и ученых из других стран», – отметил Саясат Нурбек.

По словам министра, эти процессы являются частью более широкого перехода к новой модели развития человеческого капитала. Численность студентов вузов и организаций послевузовского образования в Казахстане увеличилась на 17,6% и достигла 678,1 тыс. человек. В обновленном Индексе человеческого капитала Всемирного банка Казахстан поднялся на 13 позиций и занял 42-е место среди 161 страны.

Следующим этапом должно стать повышение качества образования, развитие востребованных навыков и более эффективное использование человеческого потенциала в экономике. Формирование международного образовательного центра в этой связи становится одним из инструментов перехода Казахстана к экономике знаний.

#Образование #центр #МНВО #таланты #Саясат Нурбек

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