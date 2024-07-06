Еще 51 дом сдали в Петропавловске для пострадавших от паводка

Общество
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Андрей Кратенко

Ранее состоялось заселение ста новых домов в новом микрорайоне «Бірлік».

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По данным управления строительства, архитектуры и градостроительства акима­та Северо-Казахстанской области, в настоящее время в микрорайоне «Бірлік» строится 600 домов. На стройке работают 1 500 человек и примерно 300–400 единиц техники.

В строительстве жилья задействованы 13 компаний, в том числе 11 местных и две приезжие – из Темиртау и Астаны. 400 панельных домов строятся на средства «Каспи банка» при участии столичного ТОО «Интегро». 100 домов – из газоблоков – будут возведены за счет денег, выделенных фондом «Қазақстан халқына», 80 – на средства компании «Казахмыс», еще 20 возводит турецкая компания YDA.

Ранее застройщики выступили с заявлением о высоком качестве строительства домов для пострадавших от паводка. Специалисты технадзора ведут строгий контроль на всех этапах строительства.

#паводок #СКО #жилье #дома #Бірлік

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