Еще 51 дом сдали в Петропавловске для пострадавших от паводка Общество 6 июля 2024 г. 0:00 83 Андрей Кратенко Ранее состоялось заселение ста новых домов в новом микрорайоне «Бірлік». фото автора По данным управления строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области, в настоящее время в микрорайоне «Бірлік» строится 600 домов. На стройке работают 1 500 человек и примерно 300–400 единиц техники. В строительстве жилья задействованы 13 компаний, в том числе 11 местных и две приезжие – из Темиртау и Астаны. 400 панельных домов строятся на средства «Каспи банка» при участии столичного ТОО «Интегро». 100 домов – из газоблоков – будут возведены за счет денег, выделенных фондом «Қазақстан халқына», 80 – на средства компании «Казахмыс», еще 20 возводит турецкая компания YDA. Ранее застройщики выступили с заявлением о высоком качестве строительства домов для пострадавших от паводка. Специалисты технадзора ведут строгий контроль на всех этапах строительства. #паводок #СКО #жилье #дома #Бірлік