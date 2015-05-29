Есть еще деньги у инвестора

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Алия КАРИБАЕВА, аналитик Казахстанского центра государственно-частного партнерства
В настоящее время износ основных средств по всем сферам коммунального сектора в Казахстане в среднем составляет порядка 65%. Динамика показателя износа по базовым субъектам коммунального сектора за 2010–2012 годы свидетельствует о тенденции к его снижению не более 1% в год.
Озвученные Президентом размеры ежегодных средств Национального фонда в размере 200 млрд тенге до 2020 года на развитие и модернизацию ЖКХ позволят решить проблемы отрасли и увеличить динамику обновления основных фондов. В настоящее время модернизация систем тепло-, водоснабжения и водоотведения осуществляется за счет целевых трансфертов акиматов областей и городов Астаны и Алматы в рамках отраслевых программ. Согласно программе развития регионов, общая потребность отрасли ЖКХ в инвестициях составляет более 2 триллионов тенге.
Однако, как показывает анализ, выделяемых средств крайне недостаточно.
В связи с чем бюджетное финансирование и целевые трансферты необходимо микшировать с частными инвестициями и кредитованием из разных источников.
Проблема накопленного годами износа основных фондов ЖКХ в Казахстане, начиная с 2012 года, решается через установление дифференцированных тарифов на воду, на тепло- и электроэнергию. К примеру, дифференцированный тариф на теплоэнергию зависит от наличия или отсутствия приборов учета. Теперь потребители с общедомовыми приборами учета тепла имеют более низкий тариф в отличие от тех потребителей, которые не имеют данные приборы учета. Уровень установки общедомовых приборов учета тепла в многоквартирных домах составляет 36%.
Счетчики являются важным шагом к энергоэффективности домов и выявлению и устранению утечек воды, тепла. Но недостаточным. Одновременно с установкой общедомовых приборов учета тепла необходимо строить и модернизировать систему теплоснабжения, предусматривать в проектах системы регулирования теплопотребления.
Как известно, строительство и модернизация системы тепло-, водоснабжения, водоотведения и канализации являются капиталоемкими и долгосрочными проектами с низкой рентабельностью. В то же время существующие и законодательно закрепленные в Казахстане меры государственной поддержки частных инвесторов (Закон «О концессиях»), такие как поручительство государства по инфраструктурным облигациям в рамках договоров концессии, государственные гарантии по зай­мам, привлекаемым для финансирования концессионных проектов, гарантия потребления государством определенного объема товаров (работ, услуг), позволяют повысить привлекательность инвестиций в сферу ЖКХ.
Привлечение частного инвестора в проекты ЖКХ может осуществляться в форме концессий, имущественного найма в порядке, установленном законами Республики Казахстан. Преимуществами привлечения частных инвесторов в сферу ЖКХ является, кроме непосредственно вложения денег в коммунальную инфраструктуру, как видно из опыта других стран, использование новых способов хозяйствования, инновационных технологий, построенных на окупаемости бизнеса, возврате инвестиций и качестве оказания услуг.
Опыт отдельных регионов России, где с 2012 года реализуются концессии по оптимизации тепловых систем, показывает, что частные инвесторы охотно участвуют в строительстве и модернизации теплогенерирующих мощностей, а тепловые сети, находящиеся в собственности муниципалитета, строятся и модернизируются за счет бюджетных средств. Все совместные проекты – комплексные с инвестиционным периодом 2–3 года. Общая стоимость капиталовложений по сов­местным проектам в отдельных регионах в 2012 году составила около 221 млн рублей (1,1 млрд тенге, в том числе средства частных инвесторов – 109,2 млн рублей (546,0 млн тенге). В итоге за два года в отдельном регионе по концессии введено в эксплуатацию 5,8 МВт теплогенерирующих мощностей, построено и модернизировано 9,2 км теплосетей. Сроки окупаемости проектов от 7 до 10 лет, в зависимости от конфигурации инвестиционной площадки, объема требуемых инвестиций и объема теплопотребления на конкретной территории. Это достаточно привлекательный срок окупаемости для инвестиционных проектов в коммунальном хозяйстве, которая происходит за счет сокращения потребления топливно-энергетических ресурсов путем технической и организационной оптимизации.
В настоящее время в Казахстане действуют 5 675 котельных (из которых 5 646 котельных мощностью до 100 Гкал/ч и 29 котельных мощностью свыше 100 Гкал/час) и 38 ТЭЦ. Причем 70% энергии вырабатывается ТЭЦ и 30% энергии вырабатывается котельными. У 84% котельных мощность до 1 Гкал/ч, 14% мощностью от 1–10 Гкал/час и 2% котельных с мощностью более 10 Гкал/час.
В Казахстане, на наш взгляд, частным инвесторам интересны проекты по строительству, капитальному ремонту и модернизации существующих котельных с установкой нового современного оборудования, которые приведут к увеличению производительности оборудования на сохраняемых производственных площадях, снижению уровня потерь коммунальных ресурсов, повышению долговечности работы основного оборудования, автоматизации и переходу на дистанционное управление производственных процессов, к отработке механизмов по привлечению инвестиций для развития систем коммунальной инфраструктуры.
Поэтому созданный в 2009 году АО «Казахстанский центр развития и модернизации ЖКХ» сможет внедрять инновационные технологии в сфере жилищно-коммунального хозяйства и решить проблемы отрасли, на наш взгляд, только при активизации работы по поиску и привлечению частного инвестора в ЖКХ, а все условия для этого в государстве созданы.

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