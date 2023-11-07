Это просто праздник!

В двухэтажном здании разместили 11 учебных кабинетов, а также мастерские, спортзал, конференц-зал, малый центр, столовую, IT-классы. Все оснащено по самым современным стандартам. Прежде каражарские дети и преподаватели о таком только мечтали, ведь занятия проходили в обветшалой школе-девятилетке, построенной еще в 1958 году.

Новую школу, рассчитанную на сто мест, начали возводить весной в рамках меморандума с группой «ERG» – на объект было выделено 650 млн тенге спонсорских средств. Сейчас в Каражарской общеобразовательной школе учатся 72 ребенка, которые с нетерпением ждали начала второй четверти.

– Новая школа – для нас лучший подарок, который станет настоящим интеллектуальным и культурным центром села, – радуются аульчане.

В торжественном открытии школы приняли участие министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев, аким Павлодарской области Асаин Байханов, аксакалы, жители села.

Выступая перед каражарцами, Гани Бейсембаев отметил, что государством выполняются все обязательства по повышению статуса педагога, развитию инфраструктуры, созданию комфортных и безопасных условий.

– Только к 1 октября по всей стране открыты 77 новых школ на 78 500 ученических мест. Этот показатель мы планируем довести до 132 тысяч новых ученических мест, что позволит решить вопросы 12 аварийных и 29 трехсменных школ, а также дефицит ученических мест в 113 населенных пунк­тах. В рамках нацпроекта «Комфортная школа» в ближайшие три года планируется начать строительство 369 школ на 740 тысяч мест. Отрадно, что при решении этого вопроса не остаются в стороне представители бизнеса, – подчеркнул главный педагог страны.

Со значимым событием поздравил сельчан и Асаин Байханов.

– Я очень рад открытию новой школы в Каражаре. Перспективы у села есть: начиная от аутентичного туризма до лыжной базы на Мырзашоқы. Теперь с появлением современной школы, надеюсь, в аул прибудут и молодые семьи, ведь школа – это жизнь, это будущее, – сказал аким области.

Помимо Каражара в этом году в Прииртышье ввели в эксплуатацию новую школу им. Магжана Жумабаева в селе Моисеевка Железинского района, она также была построена вместо аварийной.

В целом на 2023 год для модернизации 54 школ области из средств бюджета предусмотрено около 6,5 млрд тенге – средства направлены на текущий ремонт, обновление школьной мебели, модернизацию столовых, библиотек, обеспечение безопасности. Работы завершены на 100%.

Добавим, что в рамках рабочей поездки в Павлодарскую область министр просвещения Гани Бейсембаев выступил перед жителями Экибастуза, обсудил значимые вопросы развития образования с депутатами маслихата области, а также провел встречу со школьниками региона. В их числе – лидеры школьного парламента, победители национальной школьной лиги, дебатов, лауреаты рес­публиканских конкурсов, члены спасательного клуба, призеры международных и республиканских олимпиад.

Как рассказала руководитель управления образования области Самал Айтказина, в 2022⁄23 учебном году школьники Прииртышья завоевали 222 республиканские и 26 международных медалей. Сборная Павлодарской области за несколько лет укрепила звание «Лучшей олимпийской сборной». В целях поддержки талант­ливых и одаренных детей в 2021 году в регионе учреж­дена премия «Тәуелсіздік ұланы».

Гани Бейсембаев поблагодарил павлодарских школьников за их вклад в повышение престижа отечест­венного образования и пожелал дальнейших успехов.