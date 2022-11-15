Этот случай – урок для любителей заработать себе имидж «интернет-борца за справедливость»

Покупатель прав не всегда. Судебным разбирательством и выплатой порядка 350 тыс. тенге в качестве возмещения морального вреда, судебных пошлин и других расходов едва не обошлись уральцу высказывания в социальных сетях о качестве приобретенного им товара.

Спор возник после того, как покупатель обратился к продавцу с просьбой о возврате денег за моторное масло, приобретенное несколькими днями ранее. По утверждениям потребителя, продукт слишком быстро «сгорел».

По мнению же продавца, дело было не в качестве масла, а в состоянии мотора автомобиля. Устными разбирательствами конфликт, увы, исчерпан не был. Покупатель написал письменную претензию и одновременно обратился к авторам популярных страниц в соцсетях с просьбой разместить информацию о продавце и качестве предлагаемого им товара: «...покупал моторное масло... сгорело… не рекомендую… гарантий не дает… говорит, что проблема в моторе. В автосервисе же утверждают, что проблемы – в масле... вылил это, залил другое – проблем вообще нет!»

Продавец в удовлетворении претензии отказал, а после размещения покупателем постов в соцсетях обратился в суд с иском о защите чести, достоинства, деловой репутации и возмещении морального вреда.

– Согласно исковому заявлению «размещенный пост спровоцировал обсуждение продукции индивидуального предпринимателя другими пользователями социальной сети как с положительной, так и с отрицательной стороны. Между тем масло данной торговой марки соответствует требованиям Технического регламента (ТР) Таможенного сою­за 030⁄2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям», – прокомментировала конфликт руководитель областного департамента по защите прав потребителей (ДЗПП) Эльмира Киматова (возглавляемое ею ведомство участвовало в судебном процессе в качестве третьего лица). – Из-за публикаций в соцсетях у ИП снизились объемы продаж указанной продукции и других комплектующих. А поскольку заявления, сделанные в Интернете, никакими объективными данными не подтверж­дены, они были признаны нарушающими права и законные интересы истца, порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию.

Покупатель в свою очередь обратился со встречным иском в отношении продавца. Но в удовлетворении претензий ему было отказано.

Суд № 2 Уральска принял решение взыскать с ответчика в пользу предпринимателя компенсацию морального вреда, расходы по оплате нотариуса, специалиста и представителя, а также по оплате госпошлин и почтовых расходов – всего 357 836 тенге. Ответчиком была направлена апелляционная жалоба на решение суда первой инстанции. Основным доводом жалобы и пояснений, представленных в судебных разбирательствах областным департаментом по защите прав потребителей, стал неправомерный отказ продавца в удовлетворении требования потребителя о возврате денежных средств, а судом первой инстанции данный факт не был принят во внимание.

– Продавцом было отказано потребителю в проведении экс­пертизы товара в связи с тем, что товар (моторное масло) имеет документ, подтверждающий соответствие, – декларацию, – разъясняет Эльмира Киматова. – Потребителю была предоставлена копия декларации, заверенная печатью самого продавца. Согласно п. 3.2. ТР ТС 030⁄2012 «О требованиях к смазочных материалам, маслам и специальным жидкостям» допускается выпуск в обращение продукции, соответствие которой подтверждено требованиям настоящего технического регламента. Вместе с тем согласно п. 3.4. ТР ТСЭ каждая партия смазочных материалов, масел и специальных жидкостей, выпускаемая в обращение и (или) находящаяся в обращении, должна сопровождаться паспортом качества продукции.

Паспорт качества продукции, помимо иных данных, должен содержать такие сведения, как сроки и условия хранения, дата изготовления (месяц, год), номер партии, номер паспорта. В соответствии с п. 3.5. ТР ТС, продукция должна иметь пас­порт безопас­ности химической продукции. Согласно п. 3.6. ТР ТС, продавец по требованию потребителя обязан предоставить потребителю копию паспорта и (или) копию паспорта безопасности. К тому же, согласно п. 8 решения коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 года № 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии требованиям технических рег­ламентов Евразийского экономического союза и правилах их оформления», копии зарегистрированной декларации изготавливаются лицом, принявшим эту декларацию, на листах белой бумаги формата А4, заверяются печатью и подписью указанного лица или организации-заявителя, уполномоченного в соответствии с законодательством государства – члена союза. Все вышеуказанные факты судом первой инстанции в ходе рассмотрения гражданского дела не рассматривались.

В ходе судебных разбирательств стороны все же пришли к соглашению о мировом урегулировании спора. А это значит, решение суда первой инстанции подлежит отмене с прекраще­нием производства по делу в случае утверждения мирового соглашения апелляционной инстанцией.

Согласно условиям соглашения, стороны отказываются от исковых требований. Ответчик обязуется дать опровержение своих слов в тех группах со­циальной сети, где до этого были допущены некорректные высказывания в отношении истца.

Этот случай – урок для любителей заработать себе имидж «интернет-борца за справедливость». С каждым днем их становится все больше, и, как правило, многие не задумываются о последствиях своих высказываний. Но и для предпринимателей это станет хорошим предупрежде­нием – не игнорировать законные просьбы своих клиентов.