К примеру, это не составит особого труда для лаборанта минералогического анализа лаборатории технологических исследований Жезказганской обогатительной фабрики (ЖОФ) Салтанат Нурмановой. В нынешнем году, объявленном Президентом рес­публики Годом рабочих профессий, она отмечает небольшую, но важную для нее дату – 15 лет на производстве.

В прошлом году на профессиональный праздник – День шахтера и обогатителя – ей как опытному специалисту было присвоено звание «Лучший лаборант». Такое признание профессиональных заслуг, конечно, очень порадовало, тем более что в 2024-м родной обогатительной фабрике исполнилось 70 лет.

По первому образованию Салтанат – учитель географии. Но проработав два с половиной года в школе, она поняла – не ее стезя. Тем более что родители молодого гуманитария свою жизнь посвятили горнодобывающей отрасли. Отец 45 лет отработал горняком, мать 30 лет вела делопроизводство на Сатпаевской обогатительной фабрике. Сейчас они оба находятся на заслуженном отдыхе.

– В детстве мы с братом после уроков часто проводили время у мамы на работе, – рассказывает Салтанат Нурманова. – Фабрику изучили вдоль и поперек, производственные цеха видели с детства, возможно, тогда и зародился интерес к этой сфере. В итоге тоже решила попробовать себя в отрасли горной добычи и переработки.

Новую специальность она получала в Технологическом колледже.

– Несмотря на то что работа фабрики была мне знакома, первые трудовые будни оказались нелегкими, – признается Салтанат. – Огромные цеха и лаборатория, вокруг шум, грохот. Фабрика полна жизни. Очень важно, что в первые дни рядом находилась опытная наставница. Меня в работе очень поддержали коллеги и она – Гулжазира Шокановна Оспанбекова. На днях, кстати, ее проводили на заслуженный отдых.

Разумеется, теоретические знания, получаемые в колледже, не способны дать полного представления о работе.

– Во время учебы мы смогли лишь в общих чертах изучить технологический процесс, – поясняет Салтанат Нурманова. – В цеху ощущаешь совсем другое – трогаешь все своими руками, видишь воочию, начиная понимать суть работы. Здесь лаборанты не сидят в белых халатах, как многие себе представляют, наша профессия подразумевает спец­одежду для защиты от агрессивных веществ. Ходим с ведрами, лопатами. Вся экипировка – для защиты.

Задача специалистов фабричной лаборатории – изучить состав руды, поступившей прямиком с рудников региона. Пульпу отбирают, готовят к рентгено-спектрологическому анализу, который покажет, сколько в составе искомых основ­ных элементов. Для работы медного производства важны 10 металлов, в том числе цинк, свинец, серебро, кадмий, кремний...

– Руда поступает на фабрику из шахт, – поясняет технологический процесс обогатительного производства Салтанат Нурманова. – Сначала она попадает в дробильный цех, где измельчается, потом проходит через грохоты, отсеивается по фракциям. Далее направляется в главный корпус, на мельницы, где ее опять же измельчают, добавляют реагенты, и все это уходит во флотационное отделение. В переработанной там пульпе образуется концентратная пена, которую по трубам отправляют на медьзавод, чтобы преобразовать в медный концентрат.

За годы работы и Салтанат Нурманова, и ее коллеги приловчились на глаз определять, какого качества руда поступила на предприятие: богатая или не очень, твердая или мягкая.

– В лаборатории часто проводятся опыты, – говорит Салтанат Нурманова. – Есть своего рода мини-версии больших машин, где мы дробим руду, чтобы определить режим рабочего процесса на основном производстве. Также изучаем образцы реагентов, которые присылают потенциальные продавцы – производители.

Обогатительное производство строится на основе тесного взаимодействия между цехами и с другими предприятиями. У сотрудников лаборатории есть специальные пропуска и разрешения на забор и вывоз проб с Жезказганского медеплавильного завода в случае возникновения спорных вопросов.

– В нашей работе на первом месте – техника безопасности, – поясняет специалист. – Мы должны быть внимательными, осторожными, особенно при отборе рудных проб, чтобы не травмироваться вращающимися механизмами. Остановить мельницы нельзя, поэтому существует строгий порядок забора рудной массы с работающих агрегатов.

По словам Салтанат Нурмановой, фабрика работает без остановки. Тем не менее в цехах планомерно идет процесс модернизации и совершенствования оборудования. К примеру, в лаборатории используют новейшие технологии, задействовано самое совре­менное оборудование.

Стабильно действующее производство, хорошие зарплаты привлекают на фабрику молодежь, считает наша собеседница. В результате студенты здесь не просто частые гости и экскурсанты. Многие из них по окончании вуза трудоустраиваются на ЖОФ.

На вопрос, что же больше всего нравится в работе самой Салтанат Нурмановой, она без колебаний отвечает – коллектив. В лаборатории трудятся 30 человек – лаборанты, инженеры, операторы ЭВМ и другие.

– Почти все они – женщины, из мужчин – только начальник и слесарь. Представьте, как им весело бывает готовиться к 8 Марта, – шутит лаборант-аналитик. – Коллеги у меня замечательные, работа мне по душе, очень нравится. Я выбрала производство и о выборе не жалею.