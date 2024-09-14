Фанаты Димаша после концерта убрали за собой мусор

Зрители и гости Всемирных игр кочевников убрали мусор после концерта Димаша Кудайбергена на стадионе «Астана Арена», передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата

Фото: акимат Астаны

Подобные акции чистоты стали в столице доброй традицией, объединяющей неравнодушных жителей, болеющих за уют и комфорт в родном городе.

Среди зрителей было много иностранных гостей, которые восхитились активностью столичных жителей и их осознанным отношением к своему городу. К уборке присоединились как активисты, волонтеры КГУ "Астана Жастары", так и неравнодушные граждане, которые пришли на концерт.

Напомним, 13 и 14 сентября на стадионе «Астана Арена» проходил концерт Димаша Кудайбергена.

В Астане продолжаются мероприятия в рамках масштабной экоакции «Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка».