Фейковые признаки "настоящей" пандемии распространяют казахстанцы в соцсетях
Казахстанцы распространяют в Сети сообщения с фейковыми признаками пандемии. В сравнительной таблице приведены черты "настоящей" пандемии. На самом деле ни один из указанных в публикации признаков не является верным, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.
В числе характерных черт "настоящей" пандемии автор поста указывает, что "каждый знает тяжело заболевших из своего ближайшего окружения", регистрируется "очень-очень много смертей", а "политики и врачи делают все, чтобы успокоить людей". На самом же деле ни одна пандемия в истории этим признакам не соответствовала. У любой пандемии есть лишь один критерий – распространение заболевания в мировых масштабах.
Что же касается количества смертей, то оно варьируется в зависимости от типа заболевания. К примеру, пандемия свиного гриппа, объявленная ВОЗ в 2009 году, унесла жизни более 16 000 человек, а пандемия испанского гриппа стала причиной смерти от 50 до 100 миллионов человек. В настоящее время пандемией признаны туберкулез, которым ежегодно заражаются примерно 8 миллионов человек, и ВИЧ-инфекция, носителями которой к началу 2007 года являлись около 40 миллионов человек. Однако, несмотря на огромные цифры, утверждать, что каждый знает как минимум одного зараженного туберкулезом и одного ВИЧ-положительного человека из ближайшего окружения, – неверно.
Стоит отметить, что далеко не каждая пандемия сопровождается строгими карантинными ограничениями. Всего в истории было несколько пандемий, но лишь в некоторых случаях власти обязывали граждан соблюдать санитарные требования и ограничивали движение на государственных границах.
Во время пандемии главной задачей властей является своевременное и полное предоставление информации о профилактике и природе заболевания. В случае с пандемией COVID-19 эта информация есть в открытом доступе, переведена на различные языки и регулярно обновляется. Это необходимо для того, чтобы люди соблюдали все рекомендуемые профилактические меры.
В публикации также сказано, что во время "настоящей" пандемии политики делают все, чтобы удержать экономику на плаву, а во время "вымышленной" намеренно уничтожают целые отрасли. В Казахстане ни одна отрасль экономики с начала пандемии уничтожена не была. С введением карантинных ограничений государство оказывало поддержку малому и среднему бизнесу в виде кредитных гарантий, льготных займов, субсидий, отсрочек по налоговым платежам и выплатам в счет погашения банковского долга.
Автор поста упоминает и "огромные денежные штрафы" в числе признаков "ложной" пандемии. Однако денежные штрафы за несоблюдение карантинных ограничений – явление не новое. К примеру, во время пандемии испанского гриппа (в 1918-1920 годах) в Калифорнии (США) за отсутствие маски можно было получить штраф в размере от 5 до 100 долларов и даже попасть в тюрьму на 10 дней.
В Казахстане за отказ носить маску лишение свободы не предусмотрено.
Таким образом, все представленные в публикации признаки – домыслы, основанные на слухах и не имеющие под собой научных оснований.