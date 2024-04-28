Минздрав внедряет новые подходы в оказании неотложной помощи в акушерстве

Это направлено на стабилизацию состояния женщин при послеродовом кровотечении, передает Kazpravda.kz

Фото: Минздрав РК

Для улучшения качества медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам министерством здравоохранения РК совместно с профессорско-преподавательским составом научных республиканских центров и высших учебных заведений актуализирован клинический протокол диагностики и лечения акушерских кровотечений.

Был изучен международный опыт и внесены соответствующие изменения с учетом последних рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В рамках обновленного протокола введен новый подход оказания первой медицинской помощи, направленный на стабилизацию состояния женщин при послеродовом кровотечении. Это – применение противошоковой непневматической одежды.

Так, в сотрудничестве с благотворительным фондом "Ayala" первые 9 костюмов непневматической противошоковой одежды уже переданы в родовспомогательные организации г.Астаны.

В общей сложности БФ «Ayala» для 240 родовспомогательных медицинских учреждений и 90 бригадам скорой медицинской помощи всех регионов страны будет передано 350 единиц одежды.

Противошоковая одежда включена в межведомственный перечень медицинских изделий ВОЗ, ЮНИСЕФ и Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) для основных вмешательств в области репродуктивного здоровья, здоровья матерей, новорожденных и детей. Эта одежда уменьшает приток крови к матке, лечит гиповолемический шок и может поддерживать жизнь женщины с кровотечением до 48 часов.

Эта инновационная технология, разработанная на основе передовых научных исследований, способствует предотвращению осложнений и спасает жизни многих пациенток во всем мире.