Паводки: на пристальном контроле остается Атырауская область

В связи с пребыванием воды на реке Жайык продолжается мониторинг, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

В Атырау вдоль реки Жайык непрерывно проводится берегоукрепительные работы. С помощью дрона осуществляется мониторинг паводковой ситуации.

Приданные силы и средства в Атыраускую область продолжают противопаводковые работы. Ранее разбронированные мощные передвижные насосные станции задействованы в откачке талых вод с подтопленных территорий.

Отведена и откачана вода из 6 379 жилых домов и 2 794 дворовых территорий в Северо-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областей.

По республике вернулись в свои дома 37 324 человек. В эвакопунктах остаются 6 817 человек.

Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано свыше 21 тысяч человек и 2 тысяч единиц различный техники, 615 водооткачивающих и плавательных средств, 8 воздушных судов.

С начала паводка откачано более 12,6 млн м3 талой воды, проведена укладка более 6,6 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала.

В регионах продолжают свою работу республиканский и региональные оперативные штабы.

В целом службами гражданской защиты продолжаются проведение противопаводковых мероприятий, ликвидация последствий паводков и оказание помощи населению в Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Западно- и Северо-Казахстанских областях.