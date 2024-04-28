ЕС готовится к переговорам о членстве с Украиной и Молдовой

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Еврокомиссия запускает процесс скрининга украинского и молдавского законодательств для сопоставления с законодательством ЕС перед фактическим открытием переговоров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Andre M. Chang/ZUMAPRESS/picture alliance

Европейская комиссия в среду, 17 января, сообщила о запуске процесса скрининга - анализа украинского законодательства на предмет соответствия праву Европейского Союза. Об этом объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте в Страсбурге.

«Теперь мы должны следовать политической ситуации и решению, которое мы приняли в Европейском совете. В процессе подготовки к переговорам о вступлении в ЕС мы начинаем процесс скрининга и создаем переговорную рамку», - сказала она.

То же касается и Молдовы, подтвердила журналистам в Брюсселе официальная представительница Еврокомиссии по вопросам расширения ЕС Анна Писонеро.

«Процесс скрининга, конечно же, начнется и для Молдовы. Он стартует немедленно, и на этом этапе будут созданы междисциплинарные группы, которые охватят все законодательство ЕС», - пояснила она, добавив, что экспертиза будет проходить по 33 законодательным разделам, которые сгруппированы в шесть тематических кластеров.

По словам Писонеро, в Еврокомиссии уже работают и над проектом переговорной рамки, который в ближайшие недели будет представлен Совету ЕС.

Как сообщил премьер-министр Украины Дмитрий Шмыгаль, в 2023 году, чтобы подготовиться к скринингу, Киев провел предварительный анализ около 28 000 правовых актов ЕС.

«Правительство постоянно работает над тем, чтобы приблизить наше законодательство к европейскому. Чтобы превратить Украину в современное европейское государство. Чтобы стать частью европейской семьи. И в ЕС видят прогресс в этой работе», - подчеркнул глава украинского правительства.

Европейский совет решил начать переговоры с Украиной и Молдовой об их вступлении в Евросоюз 14 декабря в Брюсселе.

#Евросоюз #Украина #Молдова

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