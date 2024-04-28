Новое предложение Израиля по перемирию в Газе дает надежду на соглашение

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По словам израильских официальных лиц, новое предложение было сформулировано совместно делегацией египетской разведки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Фото: REUTERS/Mohammed Al-Masri

Новое предложение по перемирию в секторе Газа было сформулировано совместно делегацией египетской разведки, посетившей Израиль в пятницу, и израильской группой по переговорам с учетом позиций, изложенных ХАМАС, сообщил портал Axios со ссылкой на израильских чиновников.

«Мы надеемся, что того, что мы предложили, достаточно, чтобы вовлечь ХАМАС в серьезные переговоры. Мы думаем, что ХАМАС видит, что мы серьезно относимся к достижению соглашения, а мы настроены серьезно», - сказал собеседник издания.

Он добавил, что «они должны понимать, что если первый этап будет реализован, то, вполне возможен будет переход к следующим этапам и завершение войны».

По словам израильских официальных лиц, новое предложение было сформулировано совместно делегацией египетской разведки, посетившей Израиль в пятницу, и израильской группой по переговорам с учетом позиций, изложенных ХАМАС. Оно включает готовность Израиля пойти на дальнейшие значительные уступки.

В новом предложении предусмотрен ответ на многие требования ХАМАС, такие как готовность к полному возвращению перемещенных палестинцев в свои дома на севере Газы, выводу армии обороны Израиля из коридора, который разделяет анклав и препятствует свободе передвижения, к обсуждению установления устойчивого режима прекращения огня в рамках реализации второго этапа соглашения, который состоится после освобождения заложников по гуманитарным соображениям.

Предыдущее предложение, которое лежало на столе зашедших в тупик переговоров, предусматривало освобождение 40 заложников в обмен на шестинедельный режим прекращения огня и освобождение примерно 900 палестинских заключенных.

Накануне Axios сообщал, что теперь Израиль готов рассмотреть вопрос об освобождении ХАМАС 33 заложников вместо 40, о которых шла речь ранее.

Он также информировал о том, что, по словам израильских источников, Израиль новым предложением предоставляет ХАМАС «последний шанс» для достижения соглашения по перемирию прежде чем начать наземную операцию в южном городе сектора Газа Рафахе, куда от боевых действий в анклаве бежало около миллиона палестинцев.

Движение ХАМАС ранее сообщило, что получило новое предложение Израиля и изучит его.

Газета The New York Times написала, сославшись на израильского чиновника, что госсекретарь США Энтони Блинкен на следующей неделе посетит Израиль.

По словам источника, переговоры Блинкена с израильтянами «будут сосредоточены на заложниках, удерживаемых в Газе, и предстоящей военной операции Израиля в Рафахе».

#Израиль #Палестина #ХАМАС #сектор Газа #перемирие

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