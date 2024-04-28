Рукописи на арабском, персидском и чагатайском языках XVIII-XX веков представлены в Астане

Культура
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Выставка «Ғасырлар Руханияты» прошла в Национальном центре рукописей и редких книг, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

В столице впервые проведена выставка «Ғасырлар руханияты» Кызылординского областного историко-краеведческого музея.

Посетителям выставки были представлены около 30 редких книг и 50 рукописей на арабском, персидском и чагатайском языках, изданных в XVIII-XX веках, письменные памятники, печати исторических деятелей сына Марала ишана Калмухаммеда, чудотворца Сейтпенбета, Бухарбай батыра, Сердали би, восемь музыкальных инструментов, которыми пользовались сами акыны и айтыскеры Сырского региона.

Гости также смогли ознакомиться с ценным письменным наследием и историческими реликвиями, которые являются духовным достоянием страны.

#выставка #«Ғасырлар Руханияты»

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