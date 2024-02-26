Финансовый ликбез

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Юлия Полонская

Участниками курсов повышения финансовой грамотности «Қарызсыз қоғам» партии «Amanat» в этом году станут 750 тыс. казахстанцев.

фото с сайта партии «Amanat»

Большинство из них – женщины, и это правильно, считают организаторы обучающих семинаров, ведь именно они чаще всего ведут семейный бюджет и планируют покупки. Помимо очных занятий, которые скоро начнутся во всех регионах страны, теперь каждый желающий сможет воспользоваться онлайн-платформой qogamfin.kz.

В Послании «Экономический курс Справедливого Казахстана» Касым-Жомарт Токаев, отметив высокую закредитованность населения, подчеркнул важность повышения финансовой грамотности граждан и поручил партии «Amanat» совместно с Правительством масштабировать проект «Қарызсыз қоғам». В этом году проект поддержали Halyk Bank, Jusan Bank, Bank RBK, Nurbank, «Евразийский банк», Altyn bank, «Банк ЦентрКредит», Freedom bank и Bereke bank.

По словам разработчика qogam­fin.kz Алишера Омербаева, если в прошлом году обучение прошли 65 тыс. человек, то в этом планируется повысить этот показатель в разы. Для эффективного управления потоком учащихся и была создана онлайн-платформа. В круглосуточном режиме доступен широкий спектр образовательных ресурсов: от курсов повышения финансовой грамотности до специализированных программ для различных категорий слушателей. Кроме того, сайт позволит наладить централизованную запись на курсы для тех, кто предпочитает очный формат. А для тех, кто не может посещать семинары, на сайте будут размещаться видео­уроки и методические материалы.

По данным руководителя проекта Акмарал Бекмурзаевой, чис­ло казахстанцев, имеющих про­срочку по кредитам более 90 дней, достигает от 1,7 до 2 млн человек. Это 10% населения страны и около 20% экономически активных граж­дан. При этом 58% участников «Қарызсыз қоғам» – многодетные семьи, которые воспитывают более четырех детей. Из них доля тех, у кого срок погашения долга превышает 90 дней – 18%. Совокупный семейный доход каждого второго участника составляет менее 100 тыс. тенге, а кредитов на семью чаще всего два, а то и больше.

Курсы финансовой грамотности помогают выбираться из долговой ямы и планировать семейный бюджет. Участники проекта не только учатся правильно вести свои расходы, но и получают квалифицированную помощь в переговорах с банками по снижению ежемесячных платежей, чтобы уменьшить финансовое бремя, которое лег­ло на семью. Спустя год многие смогли даже начать откладывать деньги. Это организаторы курсов и считают главным показателем эффективности проекта.

– В нашем обществе сформировалась неправильная культура потребления, – считает Акмарал Бекмурзаева. – Безусловно, среди причин высокой закредитованнос­ти особое место занимают низкие доходы. Но при этом очень часто люди берут займы на вещи далеко не первой необходимости, потом оформляют второй кредит, чтобы платить первый, а потом денег уже не хватает даже на продукты.

Чтобы изменить эту тенденцию, финансовую грамотность нужно прививать с детства. Поэтому дополнительно будут разработаны учебные пособия для школ, колледжей и ВУЗов, что позволит научить более ответственному отношению к финансам порядка 100 тыс. студентов и 450 тыс. школьников. Специальный учебный курс, который планируется внедрить в этом году, разрабатывается Министерством науки и высшего образования. Кроме того, в настоящее время рабочая группа из числа представителей Министерства просвещения, педагогов и экспертов проекта «Қарызсыз қоғам» работают над новым курсом по финграмотности для школьников.

Напомним, ранее партия «Ama­nat» предложила принять государственную программу реабилитации должников, расширив действующий механизм проекта «Ауыл аманаты». Таким образом, человек, завершивший обучение по «Қарызсыз қоғам», сможет открыть свое дело, используя льготные займы по проекту «Ауыл аманаты». В частности, партийцы предложили открыть программу лизинга производственного оборудования, а также использовать инструмент возвратного гранта, при контроле со стороны менторов проекта. Это позволит вовлечь в экономический оборот страны более 1 млн человек.

Напомним, что проект «Қарызсыз қоғам» стартовал 2 мая 2023 года в пилотном режиме при поддерж­ке Halyk Bank. Кроме лекций от экс­пертов, участники проекта получают консультирование по самому широкому спектру вопросов: от регистрации на портале enbek.kz и открытия ИП до сопровождения внесудебного банкротства и составления графиков погашения задолженности.

#AMANAT #Қарызсыз қоғам #курсы #Финансовая грамотность

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