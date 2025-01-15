Физкультурно-оздоровительный комплекс открылся в Степногорске

Комплекс площадью свыше 2 600 кв. м состоит из двух блоков. В первом размещен многофункцио­нальный зал для занятий игровыми видами спорта – волейболом и мини-футболом. Во втором блоке находятся тренажерный зал, помещения для фитнеса, оздоровительной физкультуры, борьбы и бокса. Особое внимание уделено созданию доступной среды для людей с особыми потребностями.

С открытием ФОКа степногорцев поздравил аким области Марат Ахметжанов, который подчеркнул, что возведение такого спортивного объекта – значимое событие для региона.

– Мы стараемся создавать условия для того, чтобы спорт стал более доступным для каждого человека – от детей до пожилых людей. Подобные объекты – это не только места для тренировок. Это площадки, которые объеди­няют общество, вдохновляют молодежь на новые личные достижения, а в целом способствуют формированию здорового образа жизни. Степногорск всегда славился спортивными традициями, поэтому здесь нужно воспитывать будущих чемпионов. Уверен, что этот комплекс будет служить людям долгие годы, – отметил глава региона.

ФОК, готовый принимать жителей всех возрастов, открыт для посещения. Здесь уже тренируются тяжелоатлеты, боксеры, борцы и детская футбольная команда.

– Новый спортзал очень нам нравится, футбольное поле удобное. Наша команда уже выступала на соревнованиях в Кокшетау, Астане и Караганде. Мы хотим стать чемпионами и будем усиленно тренироваться, – говорит капитан степногорских футболистов Максим Атамась.

Проект реализован в рамках областной программы по развитию спортивной инфраструктуры. Новый комплекс станет хорошей площадкой для проведения спортивных мероприятий регио­нального уровня.