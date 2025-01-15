Физкультурно-оздоровительный комплекс открылся в Степногорске

Статьи
3
Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Открытия ФОКа в городе ждали. Новый спортивный объект важен для укрепления здоровья и развития спорта в регионе, где живет много молодежи.

фото пресс-службы облакимата

Комплекс площадью свыше 2 600 кв. м состоит из двух блоков. В первом размещен многофункцио­нальный зал для занятий игровыми видами спорта – волейболом и мини-футболом. Во втором блоке находятся тренажерный зал, помещения для фитнеса, оздоровительной физкультуры, борьбы и бокса. Особое внимание уделено созданию доступной среды для людей с особыми потребностями.

С открытием ФОКа степногорцев поздравил аким области Марат Ахметжанов, который подчеркнул, что возведение такого спортивного объекта – значимое событие для региона.

– Мы стараемся создавать условия для того, чтобы спорт стал более доступным для каждого человека – от детей до пожилых людей. Подобные объекты – это не только места для тренировок. Это площадки, которые объеди­няют общество, вдохновляют молодежь на новые личные достижения, а в целом способствуют формированию здорового образа жизни. Степногорск всегда славился спортивными традициями, поэтому здесь нужно воспитывать будущих чемпионов. Уверен, что этот комплекс будет служить людям долгие годы, – отметил глава региона.

ФОК, готовый принимать жителей всех возрастов, открыт для посещения. Здесь уже тренируются тяжелоатлеты, боксеры, борцы и детская футбольная команда.

– Новый спортзал очень нам нравится, футбольное поле удобное. Наша команда уже выступала на соревнованиях в Кокшетау, Астане и Караганде. Мы хотим стать чемпионами и будем усиленно тренироваться, – говорит капитан степногорских футболистов Максим Атамась.

Проект реализован в рамках областной программы по развитию спортивной инфраструктуры. Новый комплекс станет хорошей площадкой для проведения спортивных мероприятий регио­нального уровня.

#открытие #Степногорск #ФОК

Популярное

Все
Карты, деньги, приговор
Миссия – выстраивать мосты
Молодежь и инновации – основа трансформации регионального вуза
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
Маркетплейсы: счастье или травма?
Через пень-колоду или шаг вперед?
В Астане стартовала 21-я Международная Жаутыковская олимпиада
Капитализация KASE показала высокие результаты
Молодежная повестка в фокусе внимания
Свекла под снегом все-таки осталась
Ценовые «вольности» вокруг продовольствия
Возводят дома, сохраняют культуру
Сообщество единых ценностей
В Приаралье не зарегистрировано ни одного случая кори и метапневмовируса
Как взрослеют детские мечты
Создатель архитектурного облика Алматы и Астаны
Закон Республики Казахстан
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Сигареты подорожают в РК
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
«Нацфонд - детям»: сколько денег перевели на счета достигших совершеннолетия казахстанцев
Елдос Сметов перебрался с семьей в Лондон
В Малибу горят дома звезд Голливуда
На языке текста и рисунка
Казахстан ратифицировал соглашение о функционировании группы Французского агентства развития
Бетономешалка повредила два авто перед падением в Астане
Закон Республики Казахстан
История таксиста: адвокат раскрыла новые детали по делу Салтанат Нукеновой
Последовательность и верность традициям
Извлечь металлы, переработать шлаки
Назначен новый министр юстиции
Дорогу молодым!
Сбалансированный подход
Глава МЧС открыл спасательную станцию на реке Жайык
Проблемы экономики требуется решать незамедлительно
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Год единства и созидания
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Закон Республики Казахстан
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
Новые госнаграды появились в Казахстане
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом

Читайте также

Молодежная повестка в фокусе внимания
Капитализация KASE показала высокие результаты
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адрес…
Назначен заместитель Главнокомандующего Нацгвардией МВД РК

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]