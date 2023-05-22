Газета, духовность и молодежь

Полувековой юбилей отметила на прошлой неделе газета «Маңғыстау». Министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали поздравил ветеранов, коллектив и читателей газеты.

– Коллектив газеты «Маңғыстау» является не только рупором для общественности – он стал настоящей кузницей кад­ров, взращивая поколения квалифицированных журналистов, осознающих влияние СМИ на судьбу государства. Желаю изданию расширять свою аудиторию, продолжать вовлекать граждан в участие в общественных процессах, способствовать их осознанию своей принадлежности к государству и миру политики. Достигайте больших профессиональных высот, – сказал Дархан Кыдырали, поздравляя коллектив газеты с 50-летием.

Глава МИОР и аким Мангистау­ской области Нурлан Ногаев также вручили журналистам и сотрудникам средств массовой информации награды за вклад в развитие страны и профес­сиональные заслуги.

Аким региона в свою очередь отметил блестящую 50-летнюю историю газеты «Маңғыстау» и подчеркнул, что в век бурных потоков информации традиционная пресса играет большую роль.

– Известный алашординец Миржакип Дулатов сказал: «Сильная страна та, у которой сильная пресса». Поэтому важно и нужно повышать роль газет и статус журналистов в регионе. Журналистские коллективы Мангистау должны процветать! Желаю изданию оставаться актуальным и востребованным, шагать в ногу со временем, приумножая ряды своих читателей, – сказал Нурлан Ногаев.

Также Дархан Кыдырали стал почетным гостем на выставке фоторабот бессменного сотрудника газеты «Маңғыстау» Таланта Кусаина, всю свою жизнь посвятившего фотожурналистике. Помимо региональных изданий его фотографии часто публикуются на страницах рес­публиканских СМИ.

На выставке были представлены фотографии Таланта Кусаина, на которых запечатлены многие мгновения из жизни мангистаус­цев за последние 40 лет.

Как отметил фотограф, эта выставка – своего рода превью к предстоящей масштабной фотовыставке, которая обещает стать настоящей летописью Мангистау в фотографиях. Талант Кусаинов пообещал, что в будущую экспозицию войдут работы, которые раньше представить широкой публике не представлялось возможным.

В рамках рабочей поездки министр также встретился с молодежью Мангистау. Он подчеркнул, что Глава государства уделяет особое внимание повышению социального климата и возможностей молодых. Дархан Кыдырали призвал молодых мангистаусцев принимать более активное участие в жизни региона, в проектах, которые реализуются здесь.

В их числе, например, проект Zhas Project, запущенный в прошлом году. В этом году, по информации главы МИОР, объем грантового финансирования, выделяемого акиматом области для данной программы, увеличен до 250 млн тенге. Кроме этого, в области будет организовано около 30 проектов свободного формата с участием 3 тыс. молодых людей: «Болашаққа сеніммен», «Кеңес алаңы», Jastar Books, «Кәсіби бағдар». Они будут направлены на молодежь категории NEET.

Общаясь с молодежью, министр прокомментировал также развитие новых цифровых медиа и креативной индустрии в стране, подчеркнув, что в современном мире этим направлениям нужно уделять особое внимание.

Руководитель регионального молодежного ресурсного цент­ра Мукаш Оралбай, директор ОО «Тупкараган жастары» Наурызбек Магдатов, основатель сети быстрого питания Irimshik Street Даниял Тулеуш и представитель Международного технопарка IT-стартапов Astana Hub в Мангистауской области Айгерим Мажтай рассказали о результатах своей работы и высказали предложения по поддержке молодежи.

В Мангистау глава МИОР также встретился с местными имамами. В беседе с представителями духовенства обсуждался рост религиозности граждан и особенно молодежи, поднимались вопросы борьбы с деструктивными течениями, подготовки религиозных кадров, сохранения толерантности в обществе.