Где родился, там и пригодился

Будущий ветеринар Олеся Волошина сейчас проходит практику в родном селе Чингирлау. Непростую профессию она выбрала, пойдя по стопам родной бабушки, которая лечила животных 33 года. Девушка, так же как и ее старшая сестра Алсу, училась в русской школе, да и дома общались на русском (папа – украинец, мама – татарка), но казахский язык знает с детства. Такая в семье Волошиных установка – знать государственный язык. С каждым годом, а особенно на пороге взрослой жизни, приходит понимание, сколько дорог открывают перед тобой эти знания.

– Мы с мужем настаивали на том, чтобы дочки выучили государственный язык, – говорит Лилия Эдуардовна Волошина. – Тут главное – захотеть, тогда человек во всем ищет возможнос­ти. Это общение, чтение газет и книг, телепередачи. Например, в нашем многонациональном районе легко выбрать среду как с русским языком общения, так и с казахским. Если ты ее целенаправленно выбираешь, то «погружение», постоянная языковая практика тебе обеспечены.

Свой уровень знания государственного языка моя собеседница оценивает как хороший. Сегодня она не только читает, пишет, но даже думает на казахском.

– В быту, дома с мамой мы говорим на казахском, так нам уже привычнее, – продолжает Лилия Эдуардовна. – Папа у меня местный татарин, а мама, Марьям Хакимовна, переехала в Чингирлауский район в 1967 году из Переволоцкого района Оренбургской области. Тогда она казахский не знала. Для меня же обучение началось еще до школы. Первые «учителя» – подружки. В играх дети язык не выбирают, говорят кому как удобно. Мне, конечно, казахский легче давался, поскольку он схож с моим родным, татарским. В школу я пошла с русским языком обучения. С четвертого по восьмой классы казахский язык и литературу у нас вела Сауле Жукеевна Тукашева. У нее была своя методика. Она говорила: хотите знать язык – начинайте читать на нем. Что непонятно, я вам объясню. То есть мы не тратили целые уроки на алфавит, специфичные звуки можно было выучить и в процессе чтения. И хотя произведения казались для нас сложными, но понимание хотя бы части прочитанного заряжало интересом к обучению. Сейчас у меня сертификат уровня В3, но для пополнения «официального» словарного запаса читаю газеты на государственном языке. Если чего-то не знаю, обращаюсь за помощью к коллегам.

Порядка 11 лет Лилия Эдуар­довна работает в районном отделе жилищно-коммунального хозяйства. Тут нужно и на обращения граждан отвечать, и документацию вести. Да и для участия в общественной жизни района без знания языка не обойтись. Заседания общественного совета, комиссий при районном филиале партии «Amanat» тоже по-своему способствуют углуб­лению языковых знаний, дают большую практику.

В 2015 году Лилия Волошина возглавила работу общественного объединения «Татарский национальный культурный центр «Изге ай». Назван он в честь особой реликвии. А история ее такова.

До советской власти в Чингирлау действовала большая мечеть, построенная татарской диаспорой. Когда началась борьба большевиков с религией, ее разрушили. Полумесяц, венчавший купол мечети, нашла среди развалин татарка, жившая неподалеку. Спрятала дома и хранила, несмотря на страх быть арестованной. А когда в 2010 году в районе организовали Татарский национальный культурный центр, сын этой женщины привез реликвию. Сейчас она хранится в районном музее.

– Наш центр активно участвует в культурной и общественной жизни района. Мы проводим мероприятия в школах, колледже, летних лагерях. Помимо сохранения татарских традиций упор делаем на пропаганду государственного языка. Члены нашего объединения обязательно сами учат казахский язык, – говорит руководитель центра.

В эту работу вовлекается и молодежь. Члены объединения, их дети – участники конкурсов на знание государственного языка. Вот и Алсу с Олесей, будучи школьницами, не раз становились конкурсантками.

По мнению Лилии Эдуардовны, нужны творческие кружки, где дети могли бы читать русских, мировых классиков литературы на казахском языке, играть спектакли, разучивать песни. Даже для учащихся казахских классов это значительно повысило бы уровень погружения в художественный язык. Да и курсы для взрослых, которые еще несколько лет назад проводил отдел культуры и языков, также были бы очень полезными для многих чингирлаусцев.

Впрочем, знание языка зависит в первую очередь от желания выучить его. Пример тому не только семья Волошиных, но и их новая родня. У Аслана, зятя Лилии Эдуардовны, отец Берик Айаганович – казах, мама, Марем Алавердиевна – азербайджанка. Ее семья перебралась в Казахстан, когда она была еще малышкой. Казахский язык стал для нее вторым родным, сегодня она играет на домбре, знает все традиции. А на семейных торжествах звучат в исполнении Марем и Лилии татарские, азербайджанские, казахские и русские песни.