Где ж ваши «ушки на макушке»?

Ей позвонил на домашний телефон мужчина, представился сотрудником полиции и сообщил, что ее дочь стала виновницей ДТП и ее будут привлекать к уголовной ответственности, осудят и посадят в тюрьму. Но вопрос можно решить, заплатив кому надо миллион рублей – порядка пяти миллионов тенге в эквиваленте. «Полицейский» также отметил, что нужны наличные, за которыми придет «свой человек».

По всей очевидности, мошенники знали, что у семьи есть такие деньги, и напугали пожилую женщину так, что она, ни с кем не посоветовавшись и не позвонив той самой дочери, с которой якобы случилась беда, передала пришедшему за деньгами всю требуемую сумму. И только когда выяснилось, что с дочкой все в порядке и никакого ДТП не было, стала бить тревогу.

Это не единичный случай отъема денег у населения мошенниками в Байконыре за последнее время. Жертвами, как правило, становятся пенсионеры. Сейчас личности людей, которые провернули эту аферу с пожилой женщиной, устанавливают правоохранительные органы.