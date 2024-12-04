Генассамблея ООН утвердила три резолюции, предложенные Казахстаном

Фото: пресс-служба МИД РК

Генеральная Ассамблея ООН утвердила три инициированные Казахстаном резолюции, нацеленные на укрепление глобальной безопасности, разоружение и нераспространение оружия массового уничтожения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД РК

Казахстан, рассматривая ООН в качестве безальтернативной и универсальной международной структуры, а также придерживаясь принципиальной позиции по вопросам запрещения всех видов оружия массового уничтожения, вновь подтвердил свою приверженность мультилатерализму и тесному сотрудничеству с институтами ООН. Впервые три казахстанские резолюции, представленные в Первом комитете ООН, были одновременно вынесены на рассмотрение Генеральной Ассамблеей и поддержаны государствами-членами ООН.

Генассамблея ООН единогласно приняла резолюцию «Укрепление и институционализация Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и их уничтожении». Резолюция призывает к предметному рассмотрению возможности создания Международного агентства по биологической безопасности, в продолжение инициативы президента РК Касым-Жомарта Токаева, озвученной им в ходе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Сообщается, что 15 стран, включая все государства ЦА, поддержали документ в качестве соавторов.

Резолюция «Решение проблемы ядерного наследия: оказание помощи жертвам и восстановление окружающей среды для государств-членов, пострадавших от применения или испытания ядерного оружия», инициированная Казахстаном и Кирибати, стала важным сигналом для мирового сообщества о необходимости консолидации усилий по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим от применения или испытания ядерного оружия. Казахстан, пострадавший от последствий ядерных испытаний, последовательно прилагает усилия по искоренению ядерной угрозы и восстановлению экосистем в пострадавших регионах.

Также в очередной раз была принята резолюция «Всеобщая декларация о построении мира, свободного от ядерного оружия». Впервые принятая в 2015 году, резолюция подчёркивает обязательство международного сообщества по глобальному ядерному разоружению и консолидирует международные усилия по достижению мира без ядерного оружия.