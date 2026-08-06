ООН прогнозирует рост числа голодающих в мире из-за Эль-Ниньо

К концу 2027 года число людей с острой нехваткой продовольствия может увеличиться минимум на 49 млн из-за климатического явления Эль-Ниньо, указано в заявлении Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН

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Речь идет о росте показателя с 225 млн до 274 млн человек, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Серьезнее всего ситуация может усугубиться в странах Центральной Америки и юга Африки. Под влияние также могут попасть территории Восточной Африки, Южной и Юго-Восточной Азии.

Сильнее всего ситуация ударит по уже бедным государствам, а также по странам, страдающим от вооруженных конфликтов, экономической нестабильности и экстремальных погодных явлений.

Эль-Ниньо (в переводе с испанского — «мальчик») — процесс, при котором поверхностные воды в экваториальной части Тихого океана становятся необычно теплыми. Явление влияет на глобальную температуру и климат в прибрежных странах: в обычно сухих регионах проливаются сильнейшие ливни, а в других наступает сильная засуха.

По данным ООН, Эль-Ниньо достигнет пика с сентября по декабрь этого года. Однако его последствия будут ощущаться и в течение 2027 года из-за влияния на урожаи.