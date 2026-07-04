Второй Национальный план по вопросам женщин, мира и безопасности принят в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане утвержден второй План мероприятий по реализации резолюций 1325 Совет Безопасности Организации Объединенных Наций в рамках повестки «Женщины. Мир. Безопасность» на 2026–2028 годы, передает Kazpravda.kz.

Документ направлен на обеспечение равноправного и всестороннего участия женщин в предотвращении и урегулировании конфликтов, укреплении мира и безопасности, предупреждении насилия в отношении женщин, а также на расширение взаимодействия государства и институтов гражданского общества.

Первый Национальный план мероприятий заложил основу для интеграции гендерного измерения в государственную политику в сфере мира и безопасности, развития межведомственного взаимодействия и укрепления сотрудничества с институтами гражданского общества.

«Документ направлен на обеспечение равноправного и всестороннего участия женщин в предотвращении и урегулировании конфликтов, укреплении мира и безопасности, предупреждении насилия в отношении женщин, а также расширению взаимодействия государства и гражданского общества», - отметили в Министерстве культуры и информации.

При разработке нового документа были учтены современные вызовы, влияющие на вопросы безопасности и устойчивого развития. План дополнен мероприятиями, связанными с изменением климата, цифровизацией, киберугрозами, миграционными процессами и социально-экономическими рисками.

Всего План мероприятий на 2026–2028 годы включает 40 мероприятий, реализация которых будет осуществляться при участии государственных органов, местных исполнительных органов, неправительственных организаций и международных партнеров.

Как отмечается, принятие второго Национального плана подтверждает приверженность Казахстана выполнению международных обязательств в рамках повестки «Женщины. Мир. Безопасность». Документ также направлен на укрепление гендерного равенства, повышение роли женщин в обеспечении мира и безопасности, а также содействие устойчивому и инклюзивному развитию страны.

В Министерстве культуры и информации напомнили, что в 2004 году Совет Безопасности Организации Объединенных Наций призвал государства реализовывать положения резолюции 1325 на национальном уровне. В том же году Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе приняла План действий по поддержке гендерного равенства, которым предусмотрена реализация повестки «Женщины. Мир. Безопасность» всеми 57 государствами-участниками организации.