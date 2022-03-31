Туркестанским городским судом осужден и.о. руководителя департамента комитета труда, социальной защиты и миграции Туркестанской области Дадаметов, сообщает Kazpravda.kz.

Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 23 млн тенге с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

"Он признан виновным в получении взяток от 30 до 150 тысяч тенге от работников "Правительства для граждан" Туркестанской области Атанбекова, Налибаева, Пралиева и Камал за беспрепятственное назначение пенсий физическим лицам", - проинформировали в Агентстве РК по противодействию коррупции.

Приговор в законную силу не вступил.