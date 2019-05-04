Глава ДУМК поздравил казахстанцев со священным месяцем Рамазан

Общество
Жанат Тукпиев
Председатель Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК), верховный муфтий Серикбай кажы Ораз поздравил казахстанцев с наступающим священным месяцем Рамазан и призвал быть полезными стране, сообщает Kazpravda.kz.

"Уважаемые братья, соотечественники! Поздравляю вас со священным месяцем Рамазан, наступление которого с нетерпением ждет вся мусульманская умма мира. Рамазан – это месяц, когда нужно непрерывно совершать добрые дела. Пророк Мухаммед говорил: "Всякое благое дело сына Адама умножится, а наименьшее воздаяние за доброе дело будет десятикратным, но может возрасти и до семисоткратного", – обратился глава ДУМК.

Серикбай кажы Ораз призвал соотечественников активно участвовать в благотворительных мероприятиях, а также, предпринимателей - по возможности не завышать цены на продукты питания и бытовые принадлежности. Кроме того, он подчеркнул, чтобы поминальные обеды и другие мероприятия проводились во время ифтара.

"Как вам известно, в стране особое внимание уделяется многодетным семьям, реализуется ряд государственных программ в этом направлении. Поэтому, поддержка инициатив государства является основным долгом каждого гражданина", – напомнил он.

Чтобы получить многократное вознаграждение и благословение, председатель ДУМК призвал оказывать помощь и поддержку многодетным семьям, пожилым людям, матерям одиночкам и людям с ограниченными возможностями, позаботиться о сиротах и больных людях.

"Однажды один человек спросил у пророка: "О, Посланник Аллаха, кто из людей самый лучший?", тогда он ответил: "Лучший из вас тот, кто полезен своему обществу и стране", – добавил Серикбай кажы Ораз.

В заключение он напомнил, что выплата закят является обязанностью для мусульман, у кого есть материальная возможность. Если закят выплачивается в  священном месяце Рамазан, то вознаграждение за него будет большим.

"Со священным месяцем Рамазан! Пусть будут приняты Всевышним ваши посты, молитвы и богослужения! Желаю вам достижения ваших целей и с каждым годом встречать Рамазан в здравии. Пусть Всевышний Аллах укрепит наше единство и согласие, дарует мир и спокойствие нашему народу! Пусть процветает наше независимое государство! Аминь", – пожелал Серикбай кажы Ораз.

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