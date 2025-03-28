Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Премьер-министру Таиланда Пхэтхонгтхан Чинават и семьям погибших в результате землетрясения, приведшего к многочисленным человеческим жертвам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых, по различным данным, составила от 7,7 до 7,9. За ним последовало повторное землетрясение магнитудой 6,4.

Толчки чувствовались в Таиланде, Китае и во Вьетнаме. В Бангкоке обрушилось недостроенное высотное здание, cтолб пыли было видно из разных точек города, более 40 рабочих могут находиться под завалами. Также в Бангкоке была объявлена эвакуация жителей многоэтажных домов.

Аэропорты в Таиланде временно приостановили работу. Тайский премьер Пхетхонгтхан Чинават объявила в Бангкоке режим ЧП.