Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме

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В Бангкоке объявили эвакуацию жителей многоэтажных домов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Землетрясение началось в 13:20 по местному времени (11:20 по времени Астаны). В офисе представительства ТАСС со стен падала штукатурка, а здание сильно раскачивалось. Толчки продолжались около 10 минут.

По информации газеты Khaosod, землетрясение магнитудой 7,4 балла по шкале Рихтера произошло в Мьянме. Его очаг находился неподалеку от таиландской провинции Ратчабури. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр располагался в 33 км к юго-западу от города Мандалай, где проживают около 1,2 млн человек. Очаг залегал на глубине 10 км.