В Бангкоке рухнула строящаяся многоэтажка

Под завалами оказались более 40 рабочих

Скрин с видео

К месту обрушения съезжаются спасатели и медики. Информации о состоянии находящихся под завалами людей пока нет, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Таиланде в 13:30 по местному времени.

В результате в столице страны рухнуло строящееся многоэтажное здание.

Власти 17-миллионного Бангкока объявили эвакуацию жильцов многоэтажных домов. В городе приостановлена работа метро, аэропорты временно прекратили работу.

Также толчки разной силы зафиксированы в Мьянме, Лаосе, Китае и Бангладеше.