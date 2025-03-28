В Бангкоке рухнула строящаяся многоэтажка
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Под завалами оказались более 40 рабочих
К месту обрушения съезжаются спасатели и медики. Информации о состоянии находящихся под завалами людей пока нет, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru
Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Таиланде в 13:30 по местному времени.
В результате в столице страны рухнуло строящееся многоэтажное здание.
Власти 17-миллионного Бангкока объявили эвакуацию жильцов многоэтажных домов. В городе приостановлена работа метро, аэропорты временно прекратили работу.
Также толчки разной силы зафиксированы в Мьянме, Лаосе, Китае и Бангладеше.