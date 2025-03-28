Более 20 детей застряли в разрушенной школе в Мьянме

В мире,Происшествия
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Здание школы обрушилось в результате мощного землетрясения

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых, по различным данным, составила от 7,7 до 7,9. За ним последовало повторное землетрясение магнитудой 6,4, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру

Свыше 20 детей оказались заблокированы в здании школы в городе Таунгу в центральной части Мьянмы после его обрушения при землетрясении.  

«Более 20 детей оказались заблокированы в школе в Таунгу после обрушения здания», — говорится в публикации.

Отмечается, что благотворительные организации «пытаются спасти оказавшихся в ловушке детей».

В результате землетрясения в Мьянме обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай.

Толчки чувствовались в Таиланде, Китае и во Вьетнаме. В Бангкоке обрушилось недостроенное высотное здание, cтолб пыли было видно из разных точек города, более 40 рабочих могут находиться под завалами. Также в Бангкоке была объявлена эвакуация жителей многоэтажных домов.  

Аэропорты в Таиланде временно приостановили работу. Тайский премьер Пхетхонгтхан Чинават объявила в Бангкоке режим ЧП.

 

#дети #землетрясение #школа #Таиланд #Мьянма

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