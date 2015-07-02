Глава МИД вышел на связь с "твиттерянами"

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Димаш КОЖАБЕКОВ
Продолжая заложенную им два года назад традицию, глава МИД в режиме онлайн ответил на несколько десятков вопросов "твиттерян", отправленных по хэштегу #ASKMFAKZ.

Отвечая на вопросы, касающиеся ситуации в Афганистане и Украине, глава внешнеполитического ведомства выразил уверенность, что "усилия мирового сообщества, включая Казахстан, по урегулированию конфликта в Украине будут успешными". Он также отметил, что нет оснований драматизировать ситуацию в Афганистане. "Мы отслеживаем положение в этой стране, в том числе с учетом появления на ее территории террористической группировки, так называемого ИГ. В любом случае, Казахстан совместно с международными партнерами разрабатывает различные способы дипломатического и иного реагирования на возможные угрозы", – написал Е. Идрисов.

Был отмечен повышенный интерес пользователей к ситуации с нашими гражданами, оказавшимися в сложном положении за рубежом. "Твиттеряне" интересовались судьбой молодых казахстанцев – Акжаркын Турлыбай в КНР, Диаса Кыдырбаева и Азамата Тажаякова в США.
Многих пользователей Твиттера волновал вопрос о распространении корона­вируса в Южной Корее. Е. Идрисов ответил, что границы между Казахстаном и Кореей сейчас открыты, и попросил соблюдать меры предосторожности, которые советуют специалисты этого государства.
Отдельный блок вопросов касался продления безвизового режима для граждан экономически развитых стран, который функционировал в рамках "пилотного проекта" с 15 июля прошлого года до 15 июля нынешнего. Напомним, что 26 июня 2015 года Правительство Республики Казахстан приняло решение продлить и расширить действующий проект до 31 декабря 2017 года. Список данного проекта с 16 июля будут составлять 19 стран: Австралийский Союз, Венгрия, Итальянская Республика, Княжество Монако, Королевство Бельгия, Королевство Испания, Королевство Нидерландов, Королевство Норвегия, Королевство Швеция, Малайзия, Объединенные Арабские Эмираты, Сингапур, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Федеративная Республика Германия, Финляндская Республика, Французская Республика, Швейцарская Конфедерация и Япония. Согласно Постановлению граждане вышеперечисленных государств могут въезжать на территорию страны по всем видам действующих паспортов с 16 июля т. г. до 15 дней после пересечения границы РК.

Вопросы от пользователей поступали активно: одного часа, запланированного на проведение чата, не хватило, и общение растянулось дольше, чем на полтора часа. Тем не менее пресс-служба МИД обещала ответить на все вопросы, которые не успел просмотреть министр.
Подобные онлайн-конференции в соцсетях так или иначе позволяют получить ответы на самые разные вопросы из первых уст. Так, благодаря прошедшему твиттер-чату стало известно, что статистика нарушений правил дорожного движения сотрудниками дипломатических представительств, аккредитованных в Казахстане, ведется уполномоченным органом по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РК. Данная информация интересна в свете появляющихся в сети фотографий и видео­роликов, запечатлевших нарушения ПДД иностранными дипломатами.

Стало также известно, что до 2003 года материалы по усыновлению казахстанских детей иностранными гражданами передавались соответствующим органам зарубежных стран, минуя Министерство иностранных дел РК, и в настоящее время ведется работа по сверке данных заинтересованных госорганов по количеству казахстанских детей, усыновленных иностранными гражданами.

В ходе твиттер-чата глава МИД также пояснил причину того, "почему днем никто не отвечает по номеру телефона дежурного дипломата МИД". Оказывается, дежурному дипломату можно дозвониться только в нерабочее время, в выходные и праздничные дни. "В рабочее время нужно обращаться в канцелярию МИД", – пояснил Е. Идрисов, указав телефоны 72-05-13 и 72-05-17.

"Твиттеряне" также узнали от главы внешнеполитического ведомства, что позади здания МИД ведется строительство "Центра международных организаций", завершение которого планируется в 2017 году.

Более подробно с ответами Ерлана Идрисова можно ознакомиться в Твиттере по хэштегу #ASKMFAKZ.

Следует отметить, что в последнее время отечественный форин-офис уделяет большое внимание развитию цифровой дипломатии и активно использует аккаунты в социальных сетях Facebook, Twitter, Instagram, Flickr, Youtube.

Желаем дипломатам успехов на их поприще и поздравляем с профессио­нальным праздником!

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