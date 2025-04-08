Глава Сената встретился с министром иностранных дел Сьерра-Леоне

Международное сотрудничество,Сенат
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Стороны пришли к выводу, что потенциал торгово-экономических связей раскрыт не в полной мере

Фото: пресс-служба Сената

Председатель Сената Маулен Ашимбаев встретился с министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Сьерра-Леоне Тимоти Муса Каббой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

В ходе встречи Маулен Ашимбаев отметил, что за десятилетие установления дипломатических отношений между Казахстаном и Сьерра-Леоне налажен конструктивный диалог, основанный на общих ценностях и интересах. Важным инструментом укрепления связей, как было отмечено, является межпарламентское сотрудничество, включая взаимодействие групп дружбы.

«Межпарламентский диалог играет важную роль в развитии сотрудничества между нашими странами. В Сенате мы создали группу дружбы для сотрудничества с африканскими странами, включая Сьерра-Леоне. Группы дружбы могут быть использованы в качестве эффективного инструмента укрепления двустороннего взаимодействия. Мы готовы к налаживанию и развитию сотрудничества между Парламентами наших стран», – сказал спикер палаты и выразил признательность Сьерра-Леоне за соавторство резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о «Региональном центре ООН по достижению целей устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана».

Отмечая перспективные направления казахстанско-сьерралеонского сотрудничества, стороны пришли к выводу, что потенциал торгово-экономических связей раскрыт не в полной мере. Речь шла о возможностях Транскаспийского международного транспортного маршрута, известном также как Срединный коридор.

Вместе с тем, прозвучали предложения по реализации совместных проектов в горнодобывающей отрасли, добыче полезных ископаемых, в сферах образования, сельского хозяйства, информационных технологий и цифровизации.

Кроме того, на повестке встречи были обсуждены и вопросы духовной дипломатии в рамках подготовки к VIII Съезду лидеров мировых и традиционных религий на тему «Диалог религий: синергия во имя будущего», который пройдет 17-18 сентября в Астане.

 

#сотрудничество #Сенат #соглашения #Катар #уголовные дела

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