Генассамблея ООН приняла резолюцию об учреждении в Алматы Регионального центра

Это значимый внешнеполитический успех Казахстана, отметили в Акорде
При соавторстве 152 стран, Генеральная Ассамблея ООН консенсусом приняла резолюцию об учреждении в Алматы Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Как отметили в пресс-службе президента, это значимый внешнеполитический успех Казахстана.
Глава государства выразил признательность всем партнерам за поддержку казахстанской инициативы.
Президент считает, что Региональный хаб ООН станет важной платформой для координации международных усилий в регионе.
В январе в ходе интервью газете «Ана тілі» глава государства ответил на вопрос о планах по председательству в ООН.
Также, в январе Антониу Гутерриш по традиции выступил перед Генеральной Ассамблеей ООН, рассказав о приоритетах работы на предстоящий год.
Подчеркнув, что глобальные проблемы требуют глобальных же решений, он призвал мировое сообщество сконцентрироваться на следующих направлениях: прекращение конфликтов и установление мира, ликвидация неравенства, поиск ответов на климатический кризис и вызовы, связанные с новыми технологиями