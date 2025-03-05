Генассамблея ООН приняла резолюцию об учреждении в Алматы Регионального центра

ООН,Политика
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Это значимый внешнеполитический успех Казахстана, отметили в Акорде

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

При соавторстве 152 стран, Генеральная Ассамблея ООН консенсусом приняла резолюцию об учреждении в Алматы Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Как отметили в пресс-службе президента, это значимый внешнеполитический успех Казахстана.

Глава государства выразил признательность всем партнерам за поддержку казахстанской инициативы.

Президент считает, что Региональный хаб ООН станет важной платформой для координации международных усилий в регионе.

В январе в ходе интервью газете «Ана тілі» глава государства ответил на вопрос о планах по председательству в ООН.

Также, в январе Антониу Гутерриш по традиции выступил перед Генеральной Ассамблеей ООН, рассказав о приоритетах работы на предстоящий год.

Подчеркнув, что глобальные проблемы требуют глобальных же решений, он призвал мировое сообщество сконцентрироваться на следующих направлениях: прекращение конфликтов и установление мира, ликвидация неравенства, поиск ответов на климатический кризис и вызовы, связанные с новыми технологиями

#Казахстан #ООН #Генассамблея #резолюции

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