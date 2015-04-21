Главный критерий – доверие населения Интервью 2571 Беседу вела Ольга СЕМЕНОВА

Об этой работе, которая проводится в рамках реализации пяти институциональных реформ, "Казахстанской правде" рассказал первый заместитель министра внутренних дел, генерал-майор полиции Марат ДЕМЕУОВ.



– Марат Ганович, обычно человек обращается в полицию, что называется, "по несчастью", став жертвой преступников. И ему необходимо знать, зарегистрировано ли его заявление, принимаются ли меры, чтобы найти виновных. Исходя из этого, в основном и судят о работе полиции.



– Да, мы это прекрасно понимаем. Именно поэтому МВД всегда уделяло и уделяет особое внимание обеспечению полного учета заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях. Повсеместно внедрена система электронной регистрации с передачей сведений в режиме online в органы прокуратуры.



Сейчас на каждое зарегистрированное заявление полицией выдается гражданам талон-уведомление. Через сall-центры прокуратуры люди могут отслеживать, как идет процесс рассмотрения их сообщений, то есть обеспечивается прозрачность процессуальных действий.



Как вы знаете, с введением в действие с января текущего года нового уголовного судопроизводства упразднена стадия доследственной проверки. Теперь по всем зарегистрированным заявлениям и сообщениям в Едином реестре досудебных расследований незамедлительно проводится расследование, что позволило упростить процесс и, самое главное – исключить волокиту.



А вот мнение, что в полицию человек обращается только в случае, если он стал жертвой криминальных посягательств, не совсем верно. Кроме своих непосредственных функций по обеспечению законности и правопорядка, борьбы с преступностью, сегодня органы внутренних дел оказывают населению более 20 государственных услуг.



В настоящее время через центры обслуживания населения предоставляются такие услуги, как выдача документов, удостоверяющих личность, адресных справок; осуществляется регистрация по месту жительства. Оформляются приглашения в Республику Казахстан по частным делам, а также документы на выезд за пределы страны на ПМЖ.



Кроме того, функционируют специализированные центры обслуживания населения, через которые оказываются услуги по регистрации автотранспорта, выдаче водительских удостоверений, государственных регистрационных номеров. Такие центры функционируют в Астане, Алматы, Актау, Караганде, Кызылорде, Павлодаре, Петропавловске, Таразе и Талдыкоргане, ведется их строительство в Костанае и Актобе. За истекший период текущего года спецЦОНами­ оказано почти 200 тысяч гос­услуг.



Также проводится работа по расширению перечня предоставляемых населению услуг в электронном формате. Принятые меры позволили повсеместно исключить бюрократические барьеры и сократить время предоставления услуг с 6 до 2 часов.



– Полицию часто критикуют за то, что ее деятельность закрыта и не подконтрольна обществу…



– Безусловно, без определенного уровня секретности в нашей работе, как и в деятельности других правоохранительных органов, обойтись просто невозможно, думаю, все это понимают. Но говорить о том, что мы закрыты для гражданского общества, нельзя. По-моему, полиция – одна из тех государственных структур, которая ближе всего находится к населению, достаточно сказать о тех же участковых инспекторах.



В последние годы МВД проводит политику открытого взаимодействия с обществом, что, на наш взгляд, должно способствовать повышению уровня доверия граждан. В этих целях активно используются интернет-ресурсы. Функционирует официальный сайт МВД, на котором размещена вся информация о деятельности полиции на трех языках.



Работает «Блог министра внутренних дел», на котором сервис "Вопрос – ответ" стал реальным механизмом оперативного реагирования на обращения граждан и разъяснения правовых вопросов. Создан республиканский "Единый телефон доверия МВД" (номер 1402), который функционирует в круглосуточном режиме.



Не остается без внимания министерства ни одна критическая публикация в СМИ. По ним проводятся проверки, служебные расследования, по итогам дается должная оценка действиям наших сотрудников.



Кроме того, при МВД и всех региональных департаментах внутренних дел созданы и функцио­нируют общественные советы. Впервые этот совещательный орган при министерстве был образован в соответствии с Законом "Об органах внутренних дел". Тот факт, что создание такой общественной структуры было закреплено законодательно, свидетельствует о его значимости для полиции и подтверждает, как важно для нас обеспечение прозрачности в деятельности.



Сегодня нами установлены деловые отношения с правозащитными и неправительственными организациями. В МВД и региональных департаментах созданы и действуют соответствующие советы по взаимодействию с НПО.



– Какие еще меры, направленные на повышение уровня доверия населения и усиление прозрачности деятельности полиции, намерено принять МВД ?



– В рамках реализации пяти институциональных реформ планируется комплекс таких мер.



Мы намерены использовать показатель "уровень доверия населения" в качестве одного из основных критериев оценки деятельности полиции. Это значит, что работа руководителей территориальных органов внутренних дел будет оцениваться с учетом данного показателя, более того, он будет приниматься во внимание при назначении на вышестоящую должность.



Предполагается введение в прак­тику проведение регулярных отчетных встреч руководителей ДВД и департаментов по чрезвычайным ситуациям перед населением. Также будут усовершенствованы стандарты государственных услуг, которые оказывают органы внутренних дел. Расширен перечень таких услуг, предоставляемых как в центрах обслуживания населения, так и в электронном формате.



– Работа в полиции требует не только аналитического мышления, знания законов, умения быстро бегать и метко стрелять, но и определенной стрессоустойчивости, психологической подготовленности, а также высоких моральных качеств. Именно поэтому уже давно поднимается вопрос о новой системе профессионального отбора в правоохранительные органы, которая включала бы и психологическое тестирование, и полиграф… Что делается в этом направлении?



– В целях обеспечения прозрачности и объективности в процессе отбора, а также качественного комплектования должностей органов внутренних дел квалифицированными специалистами в соответствии с Законом "О правоохранительной службе" установлены новые требования по отбору кандидатов на работу в полицию. Поступление на службу в органы внутренних дел осуществляется на конкурсной основе с обязательным прохождением кандидатами стажировки.



В состав конкурсных комиссий включены представители общественности и ветеранских организаций. При отборе кандидатов ими учитываются уровень образования, деловые, личные и нравственные качества претендента, результаты прохождения медицинского освидетельствования, тестирования на знание законодательства, сдачи зачетов по физической подготовке, а также результаты полиграфичес­кого исследования.



Дабы исключить какие-то кривотолки, все этапы проведения конкурса фиксируются техничес­кими средствами видеозаписи.



Повышению прозрачности процедур приема на службу будет способствовать и пилотный проект приема документов на службу или учебу в органы внутренних дел по принципу "одного окна". Он сейчас реализуется в ДВД Павлодарской и УССО Жамбылской областей.



Нам, безусловно, важно, чтобы в полицию приходили не просто профессионалы, а люди, психологически подготовленные к нашей сложной работе. Поэтому сегодня в системе МВД применяется психологический отбор, который позволяет выявлять и изучать характерологические черты, особенности психического состояния кандидата и определять его пригодность к службе в ОВД.



Психологический отбор проводится в два этапа. На первом его проводит психолог кадрового подразделения посредством стандартизированного тестирования, сбора биографических данных и собеседования. На втором кандидат проходит психофизиологическое исследование в военно-врачебной комиссии, которое позволяет дополнительно изучить познавательные процессы, адаптационные возможности, стрессоустойчивость.



В целях совершенствования профессионального отбора в 2014 году внедрено полиграфологическое обследование кандидатов на службу (или учебу) в правоохранительных органах. Поэтому с января текущего года во всех территориальных подразделениях ОВД, их кадровых службах, а также в военно-врачебных комиссиях введены 86 должностей полиграфологов. Часть специалистов уже обучены. Закуплено необходимое оборудование.



– Не менее важно и повышение профессионального уровня действующих сотрудников…



– Да, к сожалению, криминальный мир постоянно развивается, появляются новые виды преступлений, совершенствуются способы совершения старых. И чтобы успешно бороться с ними, нашим сотрудникам необходимо постоянно повышать квалификацию. С этой целью проводятся как краткосрочные, так и длительные курсы, тематические и проблемные семинары. Сотрудники направляются на курсы повышения квалификации кадров по конкретной специализации или должности, как правило, не реже одного раза в три года в течение всей службы.



Ежегодно в ведомственных организациях образования проводятся курсы повышения квалификации, переподготовки кадров. На базе Алматинской и Карагандинской академий МВД созданы специализированные центры: межведомственный центр по борьбе с наркобизнесом, центр подготовки специалистов по антитеррору, учебный центр подготовки специалистов по незаконной миграции и торговле людьми, межведомственный учебный центр по борьбе с организованной преступностью. В них с участием международных экспертов проводятся тренинги и семинары для сотрудников полиции.



Наряду с этим в рамках международных соглашений за счет средств МВД, а также по приглашениям международных организаций сотрудники проходят обу­чение за рубежом по актуальным проблемам правоохранительной деятельности.



Кроме того, МВД по бюджетной программе "Услуги по определению и организации реализации государственной политики в области охраны общественного порядка и обеспечению общественной безо­пасности" организовываются курсы повышения квалификации в других учреждениях Казахстана по узким специализациям.



Также сотрудники ОВД ежегодно обучаются в системе профессио­нальной служебной и физической подготовки. Она предусматривает комплекс мероприятий, направленных на закрепление необходимых знаний, умений и навыков, а также постоянное их совершенствование с учетом специфики и профиля оперативно-служебной деятельности.



Такой комплексный подход к обучению и повышению профессионального уровня сотрудников полиции позволяет нам готовить специалистов, способных достойно противостоять современной преступности.



