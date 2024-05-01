Важная задача АНК – формирование «правильных ценностей»

День единства народа Казахстана с 1995-го получил новый официальный статус. В нынешнем году его будут отмечать в 29-й раз, и он насыщен новыми трендами празднования.

За время независимости сложилась традиция проведения череды разных национальных, общественно-политических и социально значимых мероприятий, предшествующих Дню единства. Этот год не стал исключением. Напротив, весенняя декада наполнилась новым содержанием, способствующим укреплению общественного согласия и общенационального единства.

Начиная с 1 марта в стране отмечались дни АНК и благодарности, состоялось проведение «Наурызнама» в новом формате, олицетворяющем разно­образие культурных и традиционных событий. В числе знаковых событий – третье заседание Национального курултая и XXXIII сессия Ассамблеи народа Казахстана.

Ввиду сложных природных катаклизмов, связанных с наводнениями и паводками, от которых пострадало население 11 регионов Казахстана, казах­станцы во главе с Президентом в режиме non stop солидарно обеспечивают комплекс мер по поддержке граждан, устранению последствий стихии, восстановлению разрушений.

АНК в эти сложные дни продемонстрировала единство нации, стала гуманитарным караваном милосердия, направив в регионы более 12 тыс. волонтеров и разного рода помощь пострадавшим. На сессии ассамблеи, прошедшей по решению Президента в онлайн-формате, Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул, что «единство и солидарность всегда были и будут нашими главными ценностями и неизменным ориентиром всей государственной политики».

По инициативе Главы государства стартовала общенациональная кампания «Таза Қазақстан», в которой приняли участие и сам Президент, и государственные служащие, и граждане всей страны.

С 1 мая начнет действовать новая ипотечная программа «Наурыз», с помощью которой собственным жильем в течение восьми лет смогут обзавестись около 70 тыс. семей.

Исторически сохраняющееся в казахстанском обществе чувство единения укрепляет и развивает традицию социальной солидарности и ответственности. Такие меры способствуют развитию инвестиций в доверие к власти, обществу, друг к другу. Эти постулаты являются глубинными смыслами и философией предстоящего праздника.

В выступлении Главы государства на сессии АНК прозвучало поручение о синхронизации ее деятельности с новой гуманитарно-идеологичес­кой доктриной, заложенной на третьем Национальном курултае в Атырау и ставшей точкой отсчета новой идеологии и философии развития. Здесь кроется обширный потенциал ассамблеи, на который рассчитывает Президент: в учебно-воспитательном процессе, идеологическом воспитании молодежи, через совершенствование системы образования, развитие общественных институтов, научно-экспертное сопровождение ее деятельности.

Площадки успешно функцио­нирующих 34 домов дружбы, активно сотрудничающих с кафедрами и центрами АНК в университетах, колледжах и школах, требуют дальнейшей модернизации для трансляции и укрепления в общественном сознании неизменных принципов АНК – «Мы разные, но мы равные», «Единый народ Казахстана как мощный фактор укрепления общенациональной идентичности».

Как свидетельствует научная литература, национальная идентичность не является прирожденной чертой. Она проистекает из приобретенного осознания общности культуры, истории, языка с определенной группой людей. К этому может добавиться чувство принадлежности человека к определенному государству, приверженность его государственной идентичности, национальной идее и государственным символам. Назрела объективная необходимость в структуре государственной этнополитики формирования политики национальной идентичности не только как институциональной, но и как идеологической основы по формированию «правильных ценностей».

С первых дней создания АНК располагает идеологическим духовным ресурсом по укреп­лению общенационального единства через советы матерей, аксакалов, медиации, научно-экспертный совет и группы в регионах, ассоциацию кафедр «Шанырак» и этнопредпринимателей, молодежные организации, реализующие, по сути, народные проекты. Об этом Президент говорил с трибуны сессии, подчеркивая значение АНК как эффективного проводника ценностей единства и солидарности нации, важного общественного органа, обладающего конституционным статусом.

Здесь призваны задействовать свои ресурсы все сферы жизнедея­тельности и развития казахстанского общества: государственные органы, неправительственный сектор, включающий этнокультурные сообщества, каждый на своем месте формирующие «национальную толерантность, почтение к традициям прошлого и разным культурам, владение государственным и другими языками».

Более 10 лет назад появились кафедры АНК, учебно-методической и научной основой которых является кафедра АНК в ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, где при поддержке отраслевых министерств созданы комфорт­ные условия для обучения магист­рантов и докторантов инновационной программе «Этнополитология». Для этого кафедры трансформировались из презентационных общественных организаций в полноценные образовательные университетские структуры, внедряющие новые практикоориентированные образовательные программы, ведущие научные исследования в области государственной этнополитики, межэтнических отношений, этноменеджмента.

Они тесно взаимодействуют с государственными, аналитичес­кими структурами, учеными и экспертами казахстанских и зарубежных университетов. Подготовка профессиональных этнополитологов по международным стандартам университетского образования, обучение этнограмотности – основные индикаторы интеллектуального развития общества, которые поддерживаются на всех уровнях АНК.

Предстоящий 30-летний юбилей АНК в 2025 году Президент предложил провести по-деловому, для разъяснения и популяризации деятельности ассамблеи, вовлечения граждан в кропотливую работу по укреплению единства нашего народа на принципе «единство в многообразии», реализации проектов социальной направленности.

Как известно, в многообразии этносов, конфессий, цивилизаций и культур – уникальный источник дальнейшего роста и стабильности, возможностей для устойчивого развития страны. Яркий пример участия АНК в реализации системных политических реформ, обновлении общественной этики соответствует главным идеологемам предстоящего праздника.