Главы МВД стран ОТГ обсудили вопросы борьбы с преступностью

6 сентября в Чолпон-Ате (Кыргызстан) прошло первое совещание министров внутренних дел государств-членов Организации тюркских государств, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

В мероприятии участвовали представители министерств внутренних дел Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана. Казахстанскую делегацию возглавил министр внутренних дел Ержан Саденов.



Перед началом совещания президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров встретился с главами делегаций и подчеркнул важность укрепления сотрудничества правоохранительных органов для эффективного противодействия современным вызовам и угрозам. На заседании обсуждены ключевые вопросы совместной работы министерств внутренних дел государств-членов ОТГ.

Особое внимание было уделено вопросам повышения эффективности сотрудничества по основным направлениям, таким как розыск преступников, борьба с экстремизмом, наркопреступностью, незаконной миграцией и киберпреступностью.

По итогам совещания подписана совместная Декларация. Встреча прошла в атмосфере взаимопонимания и уважения, что способствовало конструктивному диалогу и принятию значимых решений.

Также в рамках мероприятия состоялись двусторонние встречи министра внутренних дел Казахстана с руководителями МВД Азербайджана и Турецкой Республики, на которых были определены перспективы дальнейшего межведомственного взаимодействия.



