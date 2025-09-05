Гляжу в озера синие

На контроль
2
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Сильные дожди, накрывшие восток страны, заставили чеэсников усилить контроль за моренными озерами. В регионе 144 такие горные чаши на Западном Алтае, в Катон-Карагайском, Зайсанском, Тарбагатайском районах. Плюс 13 очагов, где могут родиться сели.

фото ДЧС ВКО

В первую очередь специалисты обследовали горные водоемы в бассейне Бухтармы, где расположено немало сел. Несмотря на осенние хляби небесные и прогноз склоновых стоков, уровень в озерах пока в пределах нормы. Как пояснили в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуа­циям, на гидропосту на хребте Сарымсакты обстановка также стабильная.

В целом в связи с супердождливым началом осени, нетипичным, к слову, для климата Казахстанского Алтая, специалисты усилили контроль за гидрологической обстановкой. Наблюдения ведутся на девяти сезонных и одном постоянном гидропостах. Информация передается три раза в сутки.

Моренные озера являются прекрасными и одно­временно грозными созданиями природы. В зависимости от минерального состава вода в них может быть бирюзовой, малахитовой, светло-голубой, аквамариновой. На дне виден каждый камушек. Однако при наполнении чаш во время паводка или дождей такие водоемы несут угрозу разрушительного селя.

#ДЧС #сели #моренные озера

