В первую очередь специалисты обследовали горные водоемы в бассейне Бухтармы, где расположено немало сел. Несмотря на осенние хляби небесные и прогноз склоновых стоков, уровень в озерах пока в пределах нормы. Как пояснили в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуа­циям, на гидропосту на хребте Сарымсакты обстановка также стабильная.

В целом в связи с супердождливым началом осени, нетипичным, к слову, для климата Казахстанского Алтая, специалисты усилили контроль за гидрологической обстановкой. Наблюдения ведутся на девяти сезонных и одном постоянном гидропостах. Информация передается три раза в сутки.

Моренные озера являются прекрасными и одно­временно грозными созданиями природы. В зависимости от минерального состава вода в них может быть бирюзовой, малахитовой, светло-голубой, аквамариновой. На дне виден каждый камушек. Однако при наполнении чаш во время паводка или дождей такие водоемы несут угрозу разрушительного селя.