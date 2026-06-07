Участники Astana Half Marathon поддержали акцию «Таза Қазақстан»

фото: Акимат Астаны

Участники Astana Half Marathon присоединились к экологической акции «Таза Қазақстан», совместив спортивный забег с уборкой мусора и раздельным сбором отходов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны.

Во время полумарафона участники провели плоггинг - экологическую инициативу, которая объединяет бег и уборку мусора. По маршруту забега спортсмены собирали пластиковые бутылки и другие отходы, помогая поддерживать чистоту улиц.

«Плоггинг - это экологическая акция, объединяющая бег и уборку мусора. Участники во время забега собирали пластиковые бутылки и другой мусор вдоль маршрута марафона. Кроме того, в рамках Astana Half Marathon были организованы специальные пункты раздельного сбора отходов, зоны переработки пластика, а также другие активности в рамках акции «Таза Қазақстан» и концепции «Закон и порядок», - сообщили в акимате Астаны.

Экологическая составляющая стала одной из ключевых тем юбилейного Astana Half Marathon.

На точках питания вдоль трассы были организованы девять специальных пунктов раздельного сбора пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Восемь из них расположили непосредственно по маршруту забега, еще один - в стартово-финишном городке.

Кроме того, совместно с Econetwork в стартово-финишной зоне работала специальная зеленая площадка. Для участников и гостей подготовили экологические мастер-классы, интерактивные зоны и познавательные активности, посвященные вопросам бережного отношения к окружающей среде.

На площадке также установили велошредеры и экструдеры для переработки пластика. С их помощью посетители могли увидеть, как современные технологии позволяют превращать отходы во вторичное сырье.

Организаторы подготовили и экологическую игру, которая в доступной форме знакомила участников с принципами ответственного потребления и защиты окружающей среды.

Все отходы, собранные во время марафона, будут направлены на вторичную переработку.