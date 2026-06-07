80-летие Каршыги Ахмедиярова отметили памятным концертом в Алматы

На сцене прозвучали лучшие произведения известного композитора и кюйши

Фото: МКИ

В Алматы состоялся вечер памяти «Күй ұран», посвященный 80-летию Народного артиста Казахстана, лауреата Государственной премии, кавалера ордена «Парасат» и известного композитора Каршыги Ахмедиярова, передает Kazpravda.kz.

Мероприятие прошло по инициативе Казахского национального оркестра народных инструментов имени Курмангазы. В зале собрались деятели культуры и искусства, представители творческой интеллигенции, коллеги, ученики и родные музыканта.

«В ходе вечера прозвучали лучшие произведения композитора, а также была представлена его роль в развитии национальной музыкальной культуры и вклад в сохранение традиционного исполнительского искусства», - сообщили в МКИ РК.

Гости вечера смогли услышать известные произведения Каршыги Ахмедиярова, которые вошли в золотой фонд казахской музыкальной культуры. Особое внимание было уделено его творческому наследию и многолетней работе по популяризации традиционного искусства.

Каршыга Ахмедияров многие годы был связан с Казахским национальным оркестром народных инструментов имени Курмангазы. В разные годы он работал домбристом-кюйши, концертмейстером, солистом и дирижером коллектива.

Его творчество и научная деятельность оказали заметное влияние на развитие отечественного музыкального искусства и казахстанского музыковедения.