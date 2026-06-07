В Бурабае завершают подготовку к сбору «Айбын-2026»

В мероприятии примут участие команды из шести государств

Фото: Минобороны

XII Международный военно-патриотический сбор молодежи «Айбын» пройдет с 21 по 27 июня в курортной зоне Бурабай. В нем примут участие команды из Казахстана, Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, России и Узбекистана, передает Kazpravda.kz.

На полигоне «Амандык» Военного колледжа им. Ш. Уалиханова руководитель оборонного ведомства генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов детально изучил вопросы, связанные с приемом и размещением участников, а также обустройством соревновательных площадок.

«Особое внимание руководитель ведомства уделил вопросам размещения, питания и бытового обеспечения участников сбора, руководителей команд, спортивных инструкторов и членов судейской коллегии. Отметим, что для комфортного и безопасного их пребывания на полигоне установлено 74 палатки различной вместимости», - сообщили в Минобороны.

По итогам рабочей поездки министр обороны поставил задачи по созданию комфортных и безопасных условий для участников сбора.

Также он указал на необходимость надлежащего оснащения мест проживания, организации качественного питания и соблюдения санитарно-гигиенических норм в палаточном городке.