В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год

В селе Кеменгер Павлодарского района начал работу маслоперерабатывающий завод, ориентированный на выпуск нерафинированного подсолнечного масла и глубокую переработку масличного сырья, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ.

Новый производственный объект стал значимым инвестиционным проектом для агропромышленного комплекса региона. Реализация предприятия велась в 2025–2026 годах, общий объем вложенных инвестиций составил 2 млрд тенге.

Завод оснащен современным высокотехнологичным оборудованием, обеспечивающим эффективную переработку сырья и выпуск качественной продукции, соответствующей современным требованиям рынка.

Производственная мощность предприятия составляет до 60 тысяч тонн перерабатываемого сырья и 35 тысяч тонн готовой продукции в год.