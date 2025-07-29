Год рабочих профессий: Роль железнодорожников и ценности труда обсудили в Алматы

Год Рабочих Профессий
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Сегодня члены Ақсақалдар кеңесі Ассамблеи народа Казахстана в рамках Года рабочих профессий и в преддверии профессионального праздника железнодорожников провели встречу с трудовым коллективом АО «Алматинская дистанция электроснабжения» национальной компании «Қазақстан темір жолы»

В ходе встречи были затронуты актуальные темы: роль железнодорожников в развитии страны, ценности труда, концепция «Адал азамат» - честного, активного и ответственного гражданина, который служит обществу, уважает культуру и традиции народа Казахстана, а также участвует в продвижении принципов общественного согласия и единства в обществе.

Председатель Ақсақалдар кеңесі АНК г.Алматы Болат Оспанов и член Совета АНК, председатель ОО «Республиканский этнокультурный центр уйгуров Казахстана», председатель центра «Жомарт жан» г.Алматы Долкунтай Алиев рассказали об основных аспектах концепции «Адал азамат», таких как честность, ответственность, справедливость, готовность прийти на помощь и добросовестное исполнение гражданских обязанностей, о значимости рабочих профессий, о роли Человека труда.

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