Летописец родного края

Экспозицию «Родина, горы и реки» составили 50 картин. На многих из них запечатлены моменты сельской жизни, живописец умеет разглядеть красоту даже в обычных вещах.

– В изобразительном искусстве, которое считаю смыслом своей жизни, я вижу целый мир. Он необъятен и разнообразен. Сколько на свете художников, столько и взглядов на все, что окружает нас. Каждый видит мир по-своему, и тем интересно творчество, – говорит Мухамет-Умар Паншаев.

Художник отдает предпочтение сдержанным тонам. Его излюб­ленные оттенки – голубой, синевато-серый, охристый, светло-коричневый, песчаный, бордовый, бледно-желтый. А сами полотна демонстрируют в основном современную жизнь сельчан: торговлю за прилавком, домашние хлопоты, двор в селе Масанчи, посещение мавзолея Тектурмас.

Творчество мастера известно ценителям живописи во многих странах. В 1989 году в Москве сос­тоялась одна из его первых персо­нальных выставок. 14 его работ были включены в коллекцию Третьяковской галереи. Полотна Паншаева находятся также в фондах казахстанских музеев и Музея искусств СНГ.

Каждый раз, представляя Казахстан за рубежом, живописец испытывает особую гордость и одновременно большую ответственность.

– Для меня это большая честь, ведь я показываю людям мою Родину, помогаю им составить представление о нашей стране. Именно поэтому я всегда тщательно выбираю картины для экспозиции. К выставке в Хайкоу готовился полгода. За это время удалось написать 40 новых картин, большая часть которых – пейзажи, передающие красоту жамбылской земли. Среди них – «Древний Тараз», «Тектурмас утром», «Солнечный дворик», «Зимняя аллея», – рассказывает художник.

Нынешняя выставка в Хайкоу для Мухамет-Умара Паншаева не первая: китайские зрители познакомились с его творчеством в 2004 году. Тогда экспозиция называлась «Чувства странника». А с 2017 по 2019 год он преподавал живопись в одном из университетов КНР.

– Каждый художник должен искать собственный путь в искусстве, не нужно повторять за кем-то или копировать чьи-то работы и стиль, – считает Мухамет-Умар Паншаев. – Хотя когда вокруг много талантливых авторов, трудно удержаться от этого. На их примерах можно учиться, но создавать нужно что-то свое. Надеюсь, мне это удалось.