Искусство – средство воспитания души

Как сообщила специалист службы внутренних коммуникаций ДУИС Данагуль Достанова, такие художественные акции помогают осужденным выразить свои мысли и переживания через творчество.

– Обычно на выставках демонстрируются графические, живописные работы, а также оригинальные изделия декоративно-прикладного искусства, созданные из подручных материалов, – сообщила специалист. – «Үміт-2026» организуется ежегодно с 2000 года, став одним из важнейших воспитательных мероприятий, направленных на развитие творческих способностей осужденных, формирование и укрепление духовно-нравственных основ и их реадаптацию в общество.

Члены жюри – глава областного филиала Союза художников РК Темирбек Сагимбаев и заместитель начальника по воспитательной работе учреждения Женис Ернияз – отметили лучшие работы участников по художественному уровню, содержанию и мастерству исполнения. Главные задачи конкурса, подчеркнули они, – приобщение осужденных к искусству, формирование эстетического вкуса, умения свободно выражать свои мысли через творчество.

– Такие культурно-творческие мероприятия способствуют эффективному проведению досуга, обогащению духовного мира и ресоциализации осужденных, – сказал Женис Ернияз. – Искусство – уникальное средство воспитания души человека. Рисуя, осужденные могут отразить свои мысли и чувства, поменять свое отношение к жизни. Творческие конкурсы способствуют формированию у них социально полезных качеств, их адаптации к культурной среде и укреплению уверенности в завтрашнем дне.