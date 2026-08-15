Искусство – средство воспитания души

Творчество
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

В учреждениях, подведомственных департаменту уголовно-исполнительной системы по Кызылординской области, проведен традиционный творческий конкурс среди осужденных «Үміт-2026». В частности, отбывающие наказание в исправительном учреждении минимальной безопаснос­ти № 37 граждане запечатлели на бумаге картины природы, образы героев войны и исторических личностей.

Фото Данагуль Достановой

Как сообщила специалист службы внутренних коммуникаций ДУИС Данагуль Достанова, такие художественные акции помогают осужденным выразить свои мысли и переживания через творчество.

– Обычно на выставках демонстрируются графические, живописные работы, а также оригинальные изделия декоративно-прикладного искусства, созданные из подручных материалов, – сообщила специалист. – «Үміт-2026» организуется ежегодно с 2000 года, став одним из важнейших воспитательных мероприятий, направленных на развитие творческих способностей осужденных, формирование и укрепление духовно-нравственных основ и их реадаптацию в общество.

Члены жюри – глава областного филиала Союза художников РК Темирбек Сагимбаев и заместитель начальника по воспитательной работе учреждения Женис Ернияз – отметили лучшие работы участников по художественному уровню, содержанию и мастерству исполнения. Главные задачи конкурса, подчеркнули они, – приобщение осужденных к искусству, формирование эстетического вкуса, умения свободно выражать свои мысли через творчество.

– Такие культурно-творческие мероприятия способствуют эффективному проведению досуга, обогащению духовного мира и ресоциализации осужденных, – сказал Женис Ернияз. – Искусство – уникальное средство воспитания души человека. Рисуя, осужденные могут отразить свои мысли и чувства, поменять свое отношение к жизни. Творческие конкурсы способствуют формированию у них социально полезных качеств, их адаптации к культурной среде и укреплению уверенности в завтрашнем дне.

#конкурс #ДУИС #творчество

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