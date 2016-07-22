​Горняцкая закалка

Поздравления с юбилеем С. Мауленкулову летят в эти дни в Кентау, без преувеличения, со всего мира. И в этом нет ничего удивительного для тех, кто хоть мельком знаком с масштабом его личности. Празднование в минувшую субботу Дня металлурга и дня рождения С. Мау­ленкулова слились воедино. В самом начале торжества первый заместитель акима ЮКО Дархан Сатыбалды зачитал поздравительную телеграмму, которая пришла в Кентау из Астаны от Главы государства. Нурсултан­ Назарбаев, лично знакомый с юбиляром, отметил, что Сах Мауленкулович внес большой вклад в развитие промышленности, города и нашего государства, и пожелал юбиляру крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Десятки учеников С. Мауленкулова приехали со всей страны, чтобы сказать спасибо своему наставнику, который ввел их в профессию, своим примером научил трудиться, уважать людей и ценить жизнь. Вот лишь несколько фактов из его биографии. Почетный горняк Министерства цветной металлургии СССР, заслуженный горняк Казахской ССР. Неоднократно избирался депутатом представительных органов различного уровня, являлся заместителем председателя Верховного Совета КазССР. Кавалер орденов Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции, «Отан». И, конечно же, почетный гражданин города Кентау, для развития которого он сделал так много.

Свой возраст Сах Мауленкулович измеряет не годами, а количест­вом оборотов вместе с планетой Земля вокруг Солнца. Он так и говорит: «Я совершил уже 90 оборотов вокруг нашего светила». И каждый такой оборот под завязку наполнен яркими поступками и незабываемыми событиями, важными свершениями и добрыми делами. Все, чего он сумел добиться скорее вопреки, нежели благодаря. В личном архиве С. Мауленкулова сохранилась фотография глиняной мазанки в поселке Хантаги Туркестанского района Южно-Казахстанской области. В этом домике с приземленными оконцами он и родился в 1926 году в семье крестьянина-бедняка. Семь классов местной начальной школы окончил в 1942-м, военном году. И сразу пошел работать, впрочем, как и все его одноклассники.

Его взяли на работу учеником элект­ромонтера на Кантагинскую обогатительную фабрику. Фронт требовал свинца. В 30-е годы Казахстан давал стране около 85% всего свинца, выплавляемого в Советском Сою­зе. Ачисайский рудник и его обогатительная фабрика в 1937–1942 годах поставили максимальное количество свинцового концентрата за всю свою историю. После выработки и закрытия Кантагинского рудника в 1941 году геологические разведки подтвердили крупные залежи полиметаллических руд в Миргалимсае. Началось строительство рудника, удвоилась мощность обогатительной фабрики.

Горняки, служившие образцом самоотверженного труда, обучали профессии молодежь и новичков. Наиболее перспективных отправляли учиться, давая возможность для профессионального роста. В их числе был и Сах Мауленкулов, через два года работы поступивший учиться в Шымкентский горно-металлургический техникум. После окончания техникума Сах Мауленкулов два года работал начальником участка на руднике «Миргалимсай», а затем продолжил учебу в Алма-Атинском горно-металлургическом институте и снова вернулся в систему комбината уже участковым маркшейдером рудника «Баялдыр».

Вспоминая то время, Сах Мауленкулович признается, что мечтал стать сменным мастером, на большее не претендовал. После 5 лет работы начальником рудника «Западный» он становится главным инженером комбината «Ачполиметалл», а в декабре 1971 года его назначают директором. В этой должности С. Мауленкулов проработал до 1989 года. Со временем эти 18 лет назовут «звездным периодом» комбината, да и города в целом.

В 1987 году на комбинате «Ачполиметалл» работало около 11 тыс. человек, представлявших 26 национальност­ей. Одних только инженерно-технических работников было более полутора тысяч. Кентау лидировал в СССР по количеству Героев Социалистичес­кого Труда, лауреатов различных государственных премий, обладателей почетных званий и наград. Мировые рекорды проходки горных выработок, установленные горняками комбината «Ачполиметалл», не превзойдены и сегодня ни на одном из рудников мира. Плея­да горных инженеров, специалистов различных профилей стала золотым фондом комбината, они всегда были востребованны на предприятиях Советского Союза и за его пределами.

При поддержке большой страны комбинат развивался семимильными шагами. Именно при Сахе Мау­ленкулове комбинат вышел на рентабельную работу. Сюда стали поставлять на переработку богатую руду с Карагайлинского, а затем и Жайремского месторождений. Как отмечали соратники Саха Мау­ленкулова, он был не собственником, но рачительным хозяином предприя­тия. В шутку говорили, что он оберегал имущество комбината как наследство своего отца. Сам не брал и другим не давал.

Напряженную работу на производстве Сах Мауленкулович сочетал с творчеством. Он автор более полусотни изобретений в горном деле и сельском хозяйстве. Почти два десятка из них внедрены, дав общий экономический эффект в миллионы рублей. Он приумножал. При нем, при его содействии и по его инициа­тиве в Кентау появлялись новые объекты соцкультбыта. Профилакторий, Дворец культуры, гостиница, городская больница, детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ), цветочное и подсобное хозяйства. И главное – шло жилищное строительство. Каждый год сдавались в эксплуатацию много­этажные жилые дома. Рос комбинат, росла и численность горожан. Потребность в жилье была всегда актуальной, и комбинат активно строил. Только в жилищно-коммунальном управлении комбината работало до полутора тысяч человек.

Книга «Рабочая доблесть Ачисая», которую в 1979 году Сах Мау­ленкулов написал в соавторстве с секретарем парткома комбината Геннадием Поповым, и сегодня является лучшим рассказом о богатой истории комбината, замечательных горняках и жителях Кентау, построивших в выжженной степи настоящий оазис. По решению сверху Кентау выбрали для посещения иностранных делегаций, и город стал своего рода вит­риной для демонстрации достижений социалис­тического строя.

В сентябре 1983 года газета «Казахстанская правда» в передовице «Авторитет руководителя» писала: «Заслуженным авторитетом и уважением пользуется директор Ачисайского полиметаллического комбината, лауреат Государственной премии СССР Сах Мауленкулов. Пройти путь от рядового рабочего до руководителя многотысячного коллектива ему позволили прежде всего организаторские способности, деловитость, умение видеть перспективу, целеустремленность, внутренняя дисцип­линированность, широта знаний и предприимчивость. Его стиль работы отличает комплексный подход к решению задач, стоящих перед коллективом комбината. Подобающее внимание уделяется и вопросам социального развития коллектива. За последнее время здесь построен ряд объектов культурно-бытового назначения».

Время неумолимо шло вперед. Многое менялось. Почти четыре года, с 1989 по 1992 год, Сах Мау­ленкулович проработал директором Шалкиинского рудоуправления в Кзыл-Ординской области, затем заместителем директора комбината «Ачполиметалл» по сырьевой базе. Это был 1993 год. К тому времени, по его летоисчислению, он сделал уже 67 оборотов вокруг Солнца, по-прежнему оставаясь на коне. Земля движется вокруг Солнца в одном направлении. Только вперед смотрит и Сах Мауленкулов, убежденный, что в движении – жизнь.

После выхода на пенсию он организует крестьянское хозяйство «Сак», расположенное в 18 км от города в ущелье Биресек. На 20 га пастбищной земли начал новое дело, ставя перед собой прежде всего задачу сохранить подвижный образ жизни, быть активным физичес­ки и умственно, при этом, конечно, надеясь, что ему еще придется по­гулять в тени плодовых деревьев, тонкие саженцы которых только потянулись к солнцу.

Он тяжело переживал остановку комбината, когда в середине 90-х годов прошлого столетия разрыв производственных связей, истощение сырье­вой базы, новые экономичес­кие условия оставили лишь воспоминания о «звездных годах» комбината и города. И даже в этих условиях профессиональный опыт, житейская мудрость Саха Мауленкулова становились ориентирами для движения по выходу из кризиса.

И если помочь родному предприя­тию он не мог в тех условиях ничем, то поддержать дух и физическую форму земляков ему было под силу. Ветеран труда разработал специальную гимнастику, начал активно пропагандировать занятия физкультурой. Создал общество «Коп жас», с наглядными уроками выступал на телевидении «Икар», обучал школьников, публиковал комплекс своих упражнений с пояснениями в печатных изданиях. Он опять оказался впереди, убеждая и ведя за собой всех, кому не хватает твердости духа и характера заняться оздоровлением, больше двигаться и отдалить неизбежную немощь.

На протяжении всей его жизни прослеживается отеческая забота по отношению к предприятию, людям, их здоровью, состоянию духа. И это вполне закономерно, ведь и по возрас­ту он старше города, которому всего-то шестьдесят. Но по-прежнему его душа открыта только для движения вперед.