Города для счастья

фото из архива "КП"

В рейтинг вошли 200 городов. Оценка счастья базировалась на таких факторах, как политическая сис­тема, образование, экология, транс­порт, экономика и другие критерии. Лидером стал датский Орхус, за которым следуют Амстердам в Нидерландах и Берген в Норвегии. Также в топ-10 городов вошли: Брисбен и Канберра (оба Австралия), Эскильстуна и Йенчепинг (оба Швеция), Женева (Швейцария), Хельсинки (Финляндия) и Лондон (Великобритания).