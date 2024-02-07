Города для счастья
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По информации международных информагентств обзор подготовил Аскар Султан
Самые счастливые города мира определила британская компания Institute for Quality of life.
В рейтинг вошли 200 городов. Оценка счастья базировалась на таких факторах, как политическая система, образование, экология, транспорт, экономика и другие критерии. Лидером стал датский Орхус, за которым следуют Амстердам в Нидерландах и Берген в Норвегии. Также в топ-10 городов вошли: Брисбен и Канберра (оба Австралия), Эскильстуна и Йенчепинг (оба Швеция), Женева (Швейцария), Хельсинки (Финляндия) и Лондон (Великобритания).