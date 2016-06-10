​Господдержка необходима тем, кто «тянет воз»

Вопрос развития животноводства намечено рассмотреть на сессии обл­маслихата. Готовить его поручено депутатской комиссии по аграрным вопросам во главе с Нартаем Искаковым. Именно по его инициативе изменен сценарий сбора информации. Раньше в районы отправлялись памятки с определенными вопросами, а ответы на них ложились в основу доклада и содокладов. На местах час­то приукрашивали ситуацию, чтобы не выглядеть бледно на общем фоне. В результате обсуждение повестки дня проходило более-менее гладко, недостатки, острые проблемы оставались за бортом внимания.

На этот раз в рабочую группу, кроме Н. Искакова, вошли депутаты-аграрники: директор ТОО «Полтавка» Николай Белобров, директор ТОО «Жаркаин» Виталий Камышанский, а также директор филиала АО «Аграрная кредитная корпорация» Дауренбек Кожахметов и заместитель руководителя аппарата облмаслихата Дулат Журумбаев. Перед ними стояла задача – увидеть реализацию отраслевой госпрограммы в действии, выявить ее слабые и сильные стороны, обозначить острые проблемы, предложить пути их решения.

Поголовье – в минусе

«Опытной площадкой» стал Атбасарский район с яркой животноводческой историей. Вдаваться в прошлые подробности не будем, приведем лишь один факт. Еще в царские времена здешние мясные ярмарки обрели международный статус. В Атбасар, свидетельствуют источники, приезжали за продовольствием даже купцы из Индии, меняя ситец на мясо. Среди местного населения пользовался большой популярностью мясной тракт Атбасар – Петропавловск.

Годы изменили ситуацию, и пока не в пользу исторического прошлого. Посещение лишь одного района (казалось передового, но, как выяснилось, слабенького середняка) вызвало немало вопросов, которых не должно было быть по своей природе, судя по реализации Госпрограммы развития животноводства. После встреч с руководителями, заметим, лучших агропредприятий, специалистами, работниками ферм узнали, например, о неэффективности в отдельных случаях госсубсидий, бюрократии и волоките при получении «специализированных» кредитов, непонятном закрытии сыроварни, после чего деревня осталась без глубокой переработки молока и теперь вынуждена продавать сырье за 250 км, об отсутствии пастбищ, вынуждающем одно из крепких мясных хозяйств на севере организовывать вахтовый метод пастьбы скота за 320 км от дoмa...

Нонсенсом было воспринято сообщение, что в таком крупном районе, как Атбасарский, по банальным причинам третий год не работает кредитное товарищество, что в какой-то степени предопределило топтание на месте отрасли в целом. Развивается она по принципу шаг вперед, два назад. Так, поголовье свиней в сельхозформированиях уменьшилось на 37%, овец – на 12,8, лошадей – на 28,9%. За этот же период район приобрел лишь 74 племенных телки. На 2016 год по программе «Сыбага» запланировано закупить 370 голов КРС, пока в графе реализации – ноль. Ни одной головы не закуплено по программам «Кулан», «Алтын Асык». Не привлечено ни тенге инвестиций в развитие животноводства и переработку его сырья.

Низкая зарплата от «низкого» молока

Рабочая группа инспекционную поездку по району начала с ТОО «Шуйское». И сразу в глаза бросилась нестыковка по зарплате. В официальной справке, подготовленной отделом сельского хозяйства рай­акимата, значилась цифра 67 тыс. тенге, из разговоров с доярками узнаем: средняя зарплата у них 50 тыс. тенге. Сколько доят, столько и получают, говорит заведующая МТФ Татьяна Вербовая, а продуктивность молочного стада пока низкая.

У меня сразу в глазах возник молочный комплекс ТОО «Тайынша-Астык», что находится в СКО. С директором предприятия Анатолием Рафальским однажды сыграли в угадайку. 5 000 кг в год, наверное, на корову надоили, интересуюсь у него. Берите больше, отвечает. Планку надоев завышаю еще на 1 000, он опять отвечает, берите больше. 7 000 – уже европейские надои, куда больше? Именно такой показатель на ферме считается средним, рекордистки дают по 10–12 тыс. литров, достигая канадского или американского уровня.

Будь все такие продуктивные комп­лексы в стране, молочные реки давно бы вышли из берегов. А пока в большинстве своем имеем то, что имеем. На зарплату поэтому грех жаловаться. Конкретно в ТОО «Шуйское» аналогичный показатель еле дотягивает до отметки 3 000 лит­ров. С похожими скромными удоями о рентабельности отрасли и речи быть не может.

На вид коровы хоть на выставку, в стойлах чисто, сухо, рационы не испытывают дефицита кормов. У скота скудные породные качества – этим все сказано. Улучшать породность шуйцы собираются. В этих целях хозяйство закупило несколько племенных быков и 70 нетелей-голштинов молочного направления. Конечно, мало, но лучше, чем ничего. Есть вопросы к кормовой базе. В рационах отсутствуют бобовые и сочные корма. Заготовка сена в основном идет на старых многолетних травах. Они занимают 2 250 га и давно не обновлялись. 3десь тоже продуктивность хромает. «Свежая» многолетка занимает всего 100 га, однолетка – 813 га. Из зерновых в кормушках присутствуют овес и ячмень.

В 2015 году ТОО «Шуйское» получило на развитие молочного животноводства 4,3 млн тенге, капля в море. С такими финансами надои вверх не пойдут. Еще одна серьезная проблема нарисовалась – молоко на переработку отправляется за 250 км. В Атбасарском районе, что вызывает недоумение, до сих пор не создано ни одного молзавода, хотя стимулы и необходимость для его строительства есть. Предприя­тие сдает молоко на переработку по 80 тенге за литр, домашняя ферма – по 60. В первом случае – поставки круглогодичные, отсюда и цена выше, во втором – сезонные.

Собственная переработка подтянула бы молочные фермы на новый уровень продуктивности, а так во­зить сырье черту на кулички, безусловно, не выгодно.

Впрочем, раньше ТОО «Шуйское» славилось знаменитой сыроварней производительностью до 10 тонн «Костромского». Простаиваю­щий 2 года цех можно запустить хоть сегодня. Но почему-то у руководства агропредприятия нет на то желания. Основная причина – проблемы с реа­лизацией. Много привозного сыра, говорят шуйцы. Депутаты им возразили. В соседнем Жаксынском районе, по их словам, за продукцией местной сыроварни очередь выстраивается. Сыры еще в цехах набирают спелость, а у них уже есть покупатели. Без переработки животноводство всегда будет ходить в отстающих – аксиома известная, но, тем не менее, конкретно в Атбасарском районе на пути переработки включили тормоза.

Рентабельность остается на отгонах

ТОО «Бастау» достижениями в производстве мяса известно всей стране. На его откормплощадках сосредоточено 2 600 голов казахской белоголовой породы, 2 016 голов породы абердин ангус. Кроме того, предприятие занимается племенным овцеводством и коневодством. В минувшем году здесь вступил в строй племрепродуктор с единовременным содержанием не менее 6 000 голов КРС. Стоимость проекта – 1,2 млрд тенге.

Руководит самодостаточным мясным цехом его единственный учредитель Темирхан Мукушев. Вот кто давно достоин высших правительственных наград за новаторские подходы в развитии животноводства. Все новое, передовое, что происходит на мировых мясных площадках, тут же приживается в ТОО «Бастау». Привлекают внимание рационы. Например, накануне воспроизводственного процесса в питание племенным быкам для получения элитного молодняка добавляются сырые яйца и свежая морковь, овощи товарищество возделывает на своих грядках.

Вдоволь сочных и бобовых кормов. Хозяйство возделывает подсолнечник, кукурузу на силос, свыше 5 тыс. га занимает однолетка. Рядом высеваются житняк, люцерна, эспарцет, донник, кострец.

Продуктивность скота – европейского уровня, зарплата у животноводов от 95 тыс. тенге и выше, что в два раза больше, чем в соседнем ТОО «Шуйское». 25 тонн говядины отправлены на экспорт.

Центр огромного района Атбасар чистотой и порядком давненько не блещет, вместо зеленого кольца его опоясали многочисленные мусорные свалки. ТОО «Бастау» по всем позициям может дать городу фору. Я, например, впервые увидел в глубинке автомойку для техники, сохранившуюся с XIX века ветряную мельницу. Вся производственная зона, где расположены зерновые склады, МТМ, автопарк, под черепицей – тоже для села в диковинку. Животноводческий городок насчитывает 23 фермы, среди которых 10 овцеводческих. Кормление скота, водопоение обслуживаются нажатием одной кнопки.

Какие могут быть в таком случае пробелы? Оказывается, есть, не давая отрасли развернуться в полную силу. Рентабельность животноводства в хозяйстве едва превышает 20%, а могла без видимых усилий быть в 2 раза больше. Главным тормозом на этом пути является острый дефицит пастбищ. Как результат, мясное поголовье нагуливает вес летом за 300 км от дома, в Нуринском районе Карагандинской области (арендуется там 95 тыс. га отгонных участков).

Перегнать скот из одного села в другое, расположенное рядом, и то проблема. Везде частная собственность, везде запрет. А тут в отсутствие скотопрогонного тракта такие преграды приходится преодолевать, что в конце пути кошелек товарищества становится тощим. Однако другого выхода пока нет. Рабочая депутатская группа выяснила следующие обстоятельства. Во многих агропредприятиях района имеются пастбища при отсутствии скота. Отдать успешным соседям в аренду они не хотят, свое есть свое. Не люблю это слово, но вынужден его использовать, в конкретном случае как раз необходим консенсус.

Если Атбасарский район намерен достойно выглядеть в развитии животноводства, где ТОО «Бастау» является «градообразующим» предприятием, его руководство должно найти золотую середину. Вахтовый метод ухода за скотом, когда работники ферм месяцами оторваны от дома, не выход.

Еще одно узкое место определилось в передовом хозяйстве, оно характерно для животноводов всей страны. Овцы с некоторых пор стали неликвидным товаром, особенно племенные. Приезжают в ТОО «Бастау» покупатели, узнают, что мясное поголовье стоит на 10–12 тыс. тенге дешевле, чем племенное, делают выбор не в пользу породности. Скупой платит дважды: большинство отар не блещут продуктивностью. А если к этому добавить еще невостребованность шерсти и шкур, ответ – выгодно или нет заниматься овцеводством – лежит на поверхности.

В кредите – отказано

Член рабочей группы депутат обл­маслихата Николай Белобров приглашает посетить его хозяйство ТОО «Полтавка». По пути рассказал кредитную историю, характерную для многих заемщиков-животноводов. 7 долгих месяцев обивал он пороги филиала АО «Аграрная кредитная корпорация» и в конце концов получил на руки официальный отказ. Согласитесь, подобная господдержка на корню губит любые благие намерения. Между прочим, объективных причин для отказа не было.

– Вину признаем, заемщик с отличной банковской репутацией, кому кому, а ему можно было давать деньги без оглядки, – говорит директор филиала АО «Аграрная кредитная корпорация» Дауренбек Кожахметов. – Заявку поручил рассмотреть клеркам, они заволокитили и не разобрались.

По его словам, в минувшем году аграриям области выдано более 470 кредитов размером 4,8 млрд тенге. Бюрократическая процедура получения займов придумана не нами, объясняет он, у нас свои правила, у заемщиков свои, хотя требуется предоставить 5 основных документов. Директор ТОО «Полтавка» с ним не согласен. Пришлось предоставлять около 20 документов, потребовали даже согласие жены, хорошо хоть не вспомнили о бабушке или дедушке...

– Сложилось впечатление, что в финансовом учреждении сидят случайные люди или те, кто ждет не дождется отката, – продолжает Николай Федорович. – Пришлось покупать 100 телок за свои деньги, правда, 50% их стоимости позже вернуло государство. Это сильная поддержка для животноводов, а с кредитной корпорацией связываться больше не будем.

– На всю область в филиале всего 2 эксперта, они не успевают вовремя оформить кредиты, – отстаивает свою точку зрения Д. Кожахметов. – Регламентом предоставляется на оформление займа месяц, бывает, сроки растягиваются и на полгода. Поэтому прежде чем ехать к нам, рекомендуем портфель с документами согласовывать на местах, в районных кредитных товариществах, тогда волокиты будет в разы меньше.

В Атбасарском районе, как отмечалось выше, уже 3 года нет такого учреждения. В том числе и по этой причине зависли все программы по развитию животноводства.

Полтавка – село крепкое, с престижным социальным пакетом. Предприятие оплачивает питание школьников, детсадовцев, за свой счет кормит механизаторов в поле. По льготным ценам выдается людям зернофураж, за солому не берут ни тенге, хочешь, задавай в корм, хочешь, используй для подстилки. В нашей деревне домашняя ферма определяет качество жизни, убежден ее руководитель, не будет возможности и условий содержать скот, людей на селе не удержишь. Можно сказать, в социальных целях в Полтавке давно существует свиноферма на 1 500 голов, разводят лошадей (104 головы), КРС (418), закупили 100 племтелок породы герефорд.

Резервы есть

– Как оцениваете в целом состояние отрасли в регионе? – интере­суемся у Н. Белоброва.

– Резервов неиспользованных еще много, – отвечает он. – Скажу откровенно, ликвидируй Полтавка животноводство, ежегодно в кассу предприятия дополнительно бы поступало 100 миллионов тенге. Отрасль до сих пор в минусе, несмотря на ощутимую господдержку. Мое мнение: субсидии должны давать тем, кто добивается эффективных вложений, а не кому попадя...

Такой получилась целевая депутатская поездка в глубинку. По ее итогам почему-то вспомнил лозунг былых времен «Животноводство – фронт ударный». Звучало помпезно, но эффективно. Действительно росли надои, привесы, от 100 коров и телок передовики получали по 100 телят. Неплохо бы вернуться к этой практике, тем более руку помощи протягивает государство. Вот только на местах многие фермы продолжают нести убытки по причине пребывания отрасли на вторых ролях.