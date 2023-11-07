Готовы к любым вызовам Свежий выпуск 7 ноября 2023 г. 3:45 0 Инара Канкенова В Министерстве обороны прошли занятия по актуальным вопросам военной безопасности и обороны. фото предоставлено Министерством обороны В соответствии с поручением Президента страны – Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РК Касым-Жомарта Токаева в оборонном ведомстве стартовал курс занятий по актуальным вопросам военной безопасности и обороны. Эти занятия организованы для первых руководителей центральных государственных органов и депутатов Парламента РК. – Тенденции развития военно-политической обстановки в мире заставляют обращать пристальное внимание на обеспечение военной безопасности государства. По результатам стратегического командно-штабного учения «Батыл тойтарыс-2023» Глава государства поставил задачу по повышению обороноспособности страны, подчеркнув, что Казахстан должен быть готов к любым вызовам, – сказал, открывая курс занятий, министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков. Курс лекций посвящен вопросам национальной безопасности, планирования обороны, экономического обеспечения, мобилизации, оперативного оборудования территории страны, территориальной и гражданской обороны, информационной безопасности, а также применения Вооруженных сил. Как сообщили в ведомстве, на первом занятии участникам была прочитана лекция о военно-политической обстановке в мире и регионе, современных тенденциях и прогнозах. В целом ознакомительный курс лекций направлен на достижение единого понимания вопросов функционирования государственных органов в условиях нарастания угроз, в военное время, а также основ военного планирования. #минобороны #оборона #занятия #лекция