Готовы к любым вызовам

В соответствии с поручением Президента страны – Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РК Касым-Жомарта Токаева в оборонном ведомстве стартовал курс занятий по актуальным вопросам военной безопасности и обороны. Эти занятия организованы для первых руководителей центральных государственных органов и депутатов Парламента РК.

– Тенденции развития военно-политической обстановки в мире заставляют обращать прис­тальное внимание на обеспечение военной безо­пасности государства. По результатам стратегического командно-штабного учения «Батыл тойтарыс-2023» Глава государства поставил задачу по повышению обороноспособности страны, подчеркнув, что Казахстан должен быть готов к любым вызовам, – сказал, открывая курс занятий, министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

Курс лекций посвящен вопросам национальной безопасности, планирования обороны, экономического обеспечения, мобилизации, оперативного оборудования территории страны, территориальной и гражданской обороны, информационной безопасности, а также применения Вооруженных сил.

Как сообщили в ведомстве, на первом занятии участникам была прочитана лекция о военно-политической обстановке в мире и регионе, современных тенденциях и прогнозах. В целом ознакомительный курс лекций направлен на достижение единого понимания вопросов функционирования государственных органов в условиях нарастания угроз, в военное время, а также основ военного планирования.