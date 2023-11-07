Готовы к любым вызовам

Свежий выпуск
0
Инара Канкенова

В Министерстве обороны прошли занятия по актуальным вопросам военной безопасности и обороны.

фото предоставлено Министерством обороны

В соответствии с поручением Президента страны – Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РК Касым-Жомарта Токаева в оборонном ведомстве стартовал курс занятий по актуальным вопросам военной безопасности и обороны. Эти занятия организованы для первых руководителей центральных государственных органов и депутатов Парламента РК.

– Тенденции развития военно-политической обстановки в мире заставляют обращать прис­тальное внимание на обеспечение военной безо­пасности государства. По результатам стратегического командно-штабного учения «Батыл тойтарыс-2023» Глава государства поставил задачу по повышению обороноспособности страны, подчеркнув, что Казахстан должен быть готов к любым вызовам, – сказал, открывая курс занятий, министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

Курс лекций посвящен вопросам национальной безопасности, планирования обороны, экономического обеспечения, мобилизации, оперативного оборудования территории страны, территориальной и гражданской обороны, информационной безопасности, а также применения Вооруженных сил.

Как сообщили в ведомстве, на первом занятии участникам была прочитана лекция о военно-политической обстановке в мире и регионе, современных тенденциях и прогнозах. В целом ознакомительный курс лекций направлен на достижение единого понимания вопросов функционирования государственных органов в условиях нарастания угроз, в военное время, а также основ военного планирования.

#минобороны #оборона #занятия #лекция

Популярное

Все
В Казахстане дан старт акции «Ваш участковый»
Кто станет второй ракеткой в Казахстане?
Войлок – дело тонкое
Они совсем молодые...Плакали... Но суд был непреклонным
Запреты vs экономика
Посевы опийного мака в 2022 году в Афганистане увеличились на 32 процента
Отырарский казан в гостях на иссыкских курганах
Тектоника геолога Оздоева: от грузчика до академика
Что нужно знать о территориальной обороне
Шахтерское братство
ВИЧ и беременность
Сектор Газа – в фокусе внимания
Голос маралдинцев услышан
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
Сколько этносов проживает в Казахстане
Подвиг снайпера Курбатовой
Свыше 170 несанкционированных свалок ликвидировали в Астане
Память о последнем хане
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Руслан Степанов завоевал бронзу на Всемирных боевых играх в Саудовской Аравии
Битвы интеллектуалов
Загадка без готового ответа
Полсотни памятников средневековья обнаружили в Северо-Казахстанской области
На перекрестке интересов
Нуршат Аманкосов стал чемпионом мира по универсальному бою
Общайтесь и не стесняйтесь!
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
Оторвал пацанов от улицы
Крематорий: удобрение вместо яда
Объявлен обладатель Золотого мяча - 2023
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Контроль за соцсетями ужесточат в Южной Корее
Сотни человек эвакуировали в испанской Валенсии
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Детективы вне закона
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Заказное убийство предотвратили в Астане (видео)
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Спорт споткнулся о тендер?
Когда смогут улететь казахстанцы из Израиля
Один день из жизни страны
В Казахстане посчитали население
Приказ выше кодекса?
«Плохиш» казахского кино

Читайте также

Сектор Газа – в фокусе внимания
В контексте судебной практики
Справедливая критика
IteachMe: дорога в новый мир

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]