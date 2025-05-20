В Кызылординском аграрно-техническом высшем колледже им. И. Абдукаримова с участием преподавателей и студентов колледжей области прошли областные соревнования «Отан қорғаушы-2025».

Фото А.Худоярова

Военно-патриотическое мероприятие было посвящено памяти ветерана Великой Отечественной войны, известного государственного и общественного деятеля, Героя Социалистического Труда Исатая Абдукаримова и 95-летию колледжа.

На открытии соревнований выступили директор колледжа Абайбек Жунусов и глава областного молодежного военно-патриотического движения «Жас Сарбаз» Жасулан Жанабай.

Как сообщил главный судья соревнований, председатель областного филиала Республиканского общественного объединения воинов-пограничников «Застава Тарландары» Асан Худояров, награды соревнований были разыграны в трех видах состязаний.

В результате увлекательных состязаний по стрельбе из пневматической винтовки ИЖ-38 точнее всех отстрелялись воины подразделения «Қыран» (Жанакорганский аграрно-технический колледж). В конкурсе командиров по надеванию противогаза ГП-5 и сборке мозаики быстрее всех справились с заданиями преподаватели команды «Жас қыран» (Кызылординский педагогический высший колледж имени М.Маметовой). А в конкурсе по частичной сборке и разборке учебного оружия АК-74 лучший результат продемонстрировали студенты подразделения «Жас шекарашы» (Кызылординский политехнический колледж им. М. Иксанова).

По итогам конкурсов эти же команды вошли в тройку лучших. Так, по сумме баллов в командном зачете главный приз соревнований выиграла команда «Жас шекарашы», второе место заняли бойцы из «Қыран», третье – «Жас қыран».

Поощрительными призами отмечены подразделения «Жас сарбаз» (Кызылординский колледж услуги и сервиса им. М.Саламатова), «Алау» (Казалинский аграрно-технический колледж), «Батыр» (Высший колледж имени Текей батыра) и «Отряд Беркут» (Казалинский транспортно-технический высший колледж).