Готовы к труду и обороне!

Образование
0
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

В Кызылординском аграрно-техническом высшем колледже им. И. Абдукаримова с участием преподавателей и студентов колледжей области прошли областные соревнования «Отан қорғаушы-2025».

Фото А.Худоярова

Военно-патриотическое мероприятие было посвящено памяти ветерана Великой Отечественной войны, известного государственного и общественного деятеля, Героя Социалистического Труда Исатая Абдукаримова и 95-летию колледжа.

На открытии соревнований выступили директор колледжа Абайбек Жунусов и глава областного молодежного военно-патриотического движения «Жас Сарбаз» Жасулан Жанабай.

Как сообщил главный судья соревнований, председатель областного филиала Республиканского общественного объединения воинов-пограничников «Застава Тарландары» Асан Худояров, награды соревнований были разыграны в трех видах состязаний.

В результате увлекательных состязаний по стрельбе из пневматической винтовки ИЖ-38  точнее всех отстрелялись воины подразделения «Қыран» (Жанакорганский аграрно-технический колледж). В конкурсе командиров по надеванию противогаза ГП-5 и сборке мозаики быстрее всех справились с заданиями преподаватели команды «Жас қыран» (Кызылординский педагогический высший колледж имени М.Маметовой). А в конкурсе по частичной сборке и разборке учебного оружия АК-74 лучший результат продемонстрировали студенты подразделения «Жас шекарашы» (Кызылординский политехнический колледж им. М. Иксанова).

По итогам конкурсов эти же команды вошли в тройку лучших. Так, по сумме баллов в командном зачете главный приз соревнований выиграла команда «Жас шекарашы», второе место заняли бойцы из «Қыран», третье – «Жас қыран».

Поощрительными призами отмечены подразделения «Жас сарбаз» (Кызылординский колледж услуги и сервиса им. М.Саламатова), «Алау» (Казалинский аграрно-технический колледж), «Батыр» (Высший колледж имени Текей батыра) и «Отряд Беркут» (Казалинский транспортно-технический высший колледж).

Популярное

Все
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам определения страны происхождения товаров
Стартует купальный сезон
Ждать ли земледельцам нашествия насекомых-вредителей?
Интеллект искусственный, зато молоко – натуральное
Новые трубы зарыли... в старые проблемы
Военнослужащие столичной бригады приняли присягу на верность Родине
80 экспонатов к 80-летию Великой Победы
Наследие Ходжи Ахмеда Ясауи
Волшебный мир безграничной фантазии
Время диктует стиль
Растет число объектов, адаптированных для нужд инвалидов
Весна, которая не кончается
Премьер-лига: в лидеры выходит «Актобе»
ВВП: рост, вызовы и перспективы
Договора фиктивные, сроки – реальные
Незаконный бизнес обосновался в Интернете
Остался в селе и не пожалел
С легкой руки медсестры
В интересах будущих поколений
В Казахстане резко изменится погода
Будущее – за цифровыми активами
Семья – духовный код нации
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Жару сменят дожди в Казахстане
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
У адвоката – особый статус в системе правосудия
Автовладельцы будут проходить биометрию в спецЦОНах
В Семее открылся центр поддержки дольщиков
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
80% выпускников костанайских школ в этом году решили сдавать ЕНТ
Известному политическому деятелю, журналисту, политологу Куанышу Султанову исполнилось 80 лет
Бесценное богатство из отходов
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Казахстан лидирует по качеству жизни в Центральной Азии
Восемь проектов в рыбной отрасли реализуют в Атырау
Казахстан завершает этап госпрограммы геологического изучения недр
Крупные города США уходят под воду
В различных сферах экономики республики заняты свыше 9,2 млн человек
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
Начато возведение крупного металлургического завода
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Грамот на 450 миллионов тенге хотел закупить отдел образования в Талдыкоргане
Гвардеец мечтает озвучить Парад в Астане
Удивительная судьба Масима Якубова
Автоледи, не пропустившая машину скорой помощи в Алматы, наказана
Токаев освободил от должности посла в Монголии
Цифровизация учета газа в Шымкенте: объявлены первые результаты
Президент назначил новых послов в Монголии, Дании и Шри-Ланке
Как обезопасить себя от сексуальных домогательств на рабочем месте

Читайте также

Свыше 3 млрд тенге выделено на модернизацию учреждений обра…
Международная конференция в честь видного ученого прошла в …
Бесплатное репетиторство для школьников предлагает внедрить…
В Baitursynuly University обсудили стратегии подготовки инж…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]