В шаге от элиты

В решающем поединке группы А первого дивизиона в Польше наша команда встретилась со сверстниками из Швейцарии. Встреча, ставшая фактическим финалом за единственную путевку в «высший свет», завершилась обидным поражением наших хоккеистов со счетом 2:3. Исход матча предопределил крайне неудачный отрезок в первом периоде, когда швейцарцы в течение полутора минут трижды поразили ворота нашей команды. Казахстанцы благодаря голам Ильи Громова и Таира Бигаринова сократили разрыв до минимума, но на полноценный камбэк времени уже не хватило.

С девятью баллами в активе Казахстан досрочно гарантировал себе итоговое второе место и серебряные медали. Ранее наша команда прошла турнирную дистанцию очень уверенно, разгромив Польшу (10:2) и переиграв Венгрию (5:2) и Украину (5:3). Заключительный матч первенства казахстанцы провели вчера вечером против сборной Словении.